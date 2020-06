Hugo Sierra, que se convirtió en el cuarto finalista de 'Supervivientes 2020', ha reaparecido en el debate final del reality para saldar sus cuentas pendientes del programa. Y es que el uruguayo acumulaba demasiadas. Su ruptura con Ivana, sus problemas con Elena, su mal perder y un sinfín de momentazos que el ganador de 'GH Revolution' ha dado. No ostante, si hay algo con lo que Sierra estaba preocupado es como estaban las cosas con Adara Molinero, su ex. El ex de la ganadora de 'GH VIP 7' ya se ha enterado de la ruptura de la madre de su hijo con Gianmarco Onestini y esta ha sido su sorprendente reacción.

Él mismo ha sido el encargado de preguntarle a Jorge cómo estaba las cosas con Adara. Tras hablar de la ruptura de su ex con el italiano, Sierra no se ha mostrado nada sorprendido de esto. Y es que el ex de Ivana Icardi se esperaba por completo que esto sucediera. Una reacción muy parecida a la de Elena Rodríguez, madre de Molinero.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.