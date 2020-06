Rocío Flores, que se convirtió en la tercera finalista de 'Supervivientes 2020', no ha querido perderse el debate final para solventar todas las cuentas pendientes que tiene tras el reality. No obstante, parece que fuera de él también tiene algunas. La joven ha podido escuchar las palabras que Kiko Jiménez pronunció sobre su familia, y está claro que Flores no se iba a quedar callada ante los ataques del novio de Sofía Suescun. Mientras que Ana María Aldón prefirió mantenerse al margen de toda polémica, la hija de Rocío Carrasco no dudó en estallar contra el ex de su tía Gloria Camila.

Telecinco

Que Kiko Jiménez y Rocío Flores no son precisamente amigos está bastante claro desde que coincidieron en el plató de 'GH VIP 7'. "Yo si te voy a decir lo que me parece, me parece un sinvergüenza", aseguró la nieta de Rocío Jurado tras ver el vídeo donde Kiko se sometía al polígrafo de 'Sábado Deluxe'. Además, añadió: "Debería de haber tenido más respeto por el que ha sido su suegro y donde se ha metido, en la casa que se ha metido y como lo hemos cuidado".

telecinco

No obstante, Ana María Aldón prefirió ser mucho más cauta y no entrar al trapo de Kiko Jiménez: "No voy a decir nada. Le quería mucho y le tenía muchísimo aprecio, pero prefiero quedarme con el sentimiento que tuve en su día y no decir nada".

