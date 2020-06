Ana María Aldón, segunda finalista de 'Supervivientes 2020'.

La mujer de Ortega Cano se rapo el pelo por tres cocidos en Honduras.

Ana María Aldón se ha convertido en una de las concursantes revelación de 'Supervivientes 2020'. Y es que, a pesar de quedarse en segundo lugar, la diseñadora de moda está muy orgullosa y feliz de todo lo que ha conseguido y ganado con su paso por el reaity. De hecho, hasta parece que le ha cogido el gusto a cambiarse el pelo. Aunque su primera reacción al verse en el espejo tras raparse el pelo por tres cocidos en Honduras no fue nada buena, la mujer de Ortega Cano finalmente se ha adaptado perfectamente a su nuevo corte de pelo, y hasta ha cambiado de color...

Telecinco

Nada más entrar en el plató, la diseñadora lució un sorprendente cambio de look que ha impactado a todos. Y es que la segunda finalista del reality ha lucido un corte pixie rubio platino con el que ha dejado sin palabras al mismísimo Jorge Javier Vázquez. "Ana María, estás brutal, ¡cuántos años te has quitado! Si pareces una niña de veinte años", le dijo el presentador del programa nada más recibirla en plató.

Telecinco

La mujer de Ortega Cano ha confesado durante el debate final de esta edición del reality más extremo de la televisión que este programa le ha cambiado la vida por completo. Asimismo, ha asegurado que gracias a esta aventura inolvidable ha podido vivir de nuevo una juventud que en su día no aprovechó mucho.

