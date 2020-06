Aurah desveló que, antes de tener a su hij o, sufrió un aborto.

o, sufrió un aborto. Ahora, ha decidido contar cómo vivió el embarazo de Nyan , el pequeño que tuvo con el futbolista Jesé que en diciembre fue padre por cuarta vez y que ya no está con la madre de su último bebé.

, el pequeño que tuvo con el futbolista Jesé que en diciembre fue padre por cuarta vez y que ya no está con la madre de su último bebé. “No lo pasé bien porque me vi un poco sola”, confiesa.

Tras superar la fase más dura del confinamiento por la pandemia de coronavirus junto a su hijo Nyan, que padece una grave enfermedad, Aurah Ruiz ha tomado fuerzas y ha decidido confesar un episodio de su complicada vida que nunca antes se había animado a contar. La ex gran hermana revela con todo detalle cómo, dónde y cuándo se enteró de que estaba esperando a Nyan. Además, la canaria se sincera y explica un problema que surgió durante el embarazo respecto al seguimiento médico. Aurah echa la vista atrás y se lamenta de cómo fueron esos nueve meses durante los que se sintió sola. “No fue una etapa bonita para mí y debería haberlo sido”, reconoce con tristeza.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mtmad

“A los tres meses de aborto, creo que fue, me quedé embarazada de Nyan y eso que de dije que no lo iba a hacer pero pasó. Estuve dos meses y medio sin regla, yo no lo controlo, no lo apunto soy dejada para eso. Me hice un test de embarazo cuando estábamos viviendo en París porque dejé de comer, de fumar, me sentía rara, pesaba 47 kilos estaba súper flaca y dije algo pasa. Y ¡boom positivo!”, cuenta Aurah explicando cómo se enteró de que esperaba un bebé.

Mtmad

Pero ¿cómo reaccionó el futbolista al positivo de su entonces novia? “Jesé me abrazó, estaba súper contento”. Sin embargo, Aurah pasaba de la felicidad a la tristeza en cuestión de momentos. “Cuando le cedieron a Las Palmas yo tenía mucho miedo a que él me dejara, me hacía unas películas increíbles”, confiesa la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Pero todo siguió adelante y por fin en Canarias, la pareja se animó a hacer público el embarazo. “Cuando volví a Canarias yo tenía bastante barriga pero no lo sabía nadie. Él lo anunció en un partido de fútbol al meter un gol metiéndose el balón debajo de la camiseta y fue muy bonito”, cuenta Aurah. Pero a pesar de ese recuerdo especial, la joven tiene otros recuerdos menos alegres como sus discusiones con Jesé pare elegir el nombre del niño. “Tuve una discusión muy grande con Jesse por el nombre del niño. Él quería Naín pero no me gustaba”.

Mtmad

Pero lo que quizás más le marcó fue un problema durante el seguimiento del embarazo. . “No tenía claro de cuántas semanas estaba y cuando empezaron a llevarme el embarazo en Canarias la ginecóloga decidió que por el tamaño que tenía el bebé, era muy grande, me adelantaba tres semanas. Grave error. Yo pedí todas las pruebas habidas y por haber pero se les pasó una prueba por alto”, cuenta Aurah afectada sin querer dar detalles más concretos.

Mtmad



La joven relata cómo era su vida durante la gestación de Nyan. “Me cuidaba pero no vivía tranquila, estaba muy mal, no fue una etapa bonita para mí y debería haberlo sido”, reconoce Aurah.“Un día me desperté sola y llamé a mis amigos para que vinieran a verme. Entonces vi algo en el móvil que no debería haber visto y me dolió mucho, mucho y me puse muy nerviosa. Empecé a sentir como calambres, me empecé a sentir mal y muy nerviosa. Me asusté, llamé a mi madre y ella se asustó el triple. Al levantarme para hacer pis...puff... eso no era pis”, cuenta explicando el momento justo en el que rompió aguas para dar a luz a su pequeño que el próximo curso empezará el colegio

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.