La llegada a la televisión de la familia Suescun suspuso, en 2015, todo un 'boom' que perdura a día de hoy. La 'gallina de los huevos de oro', Sofía, ha ganado los dos realities más importantes de la televisión ('GH 16' y 'Supervivientes 2018'), y eso ha provocado que su familia siga su estela. Su madre, Maite Galdeano, uno de los personajes más polémicos que existe por su arrolladora personalidad, se ha ganado el cariño de muchos y el odio de otros tantos, pero si faltaba alguien por salir a la palestra, ese era el hermano de Sofía, Cristian, que tras defender a su hermana en los platós, ahora le tocaba su momento de gloria con 'Supervivientes 2020'.

Sin embargo, el brillo del joven no se ha apagado en Honduras, y es que acaba de firmar participar en el nuevo reality que prepara Telecinco, 'La casa fuerte', y para ello se ha preparado a conciencia y se ha puesto bien guapo para estar listo ante las cámaras las 24 horas del día. Tanto, que ha aprendido de su madre y, tras saltar a la fama, ya ha pasado por quirófano para hacerse algunos retoquitos. ¿El primero? Una bichectomía ¡que le ha cambiado la cara!

Mientras que durante sus apariciones esporádicas Cristian lucía en televisión una cara algo más rechoncha, su perfil ha dado un giro de 180 grados al quitarse las bolas de Bichat, que son unas acumulaciones de grasa que rellenan el moflete para afilar la cara, que además se le había quedado algo caído tras su pérdida de peso en la isla. De esta manera, Cristian se ha deshecho de un plumazo de uno de sus complejos con una pequeña cirugía ambulatoria, y ha conseguido, de paso, masculinizar sus facciones al tener la mandíbula más marcada. Falta no le hacía, ¡pero está guapo! Así lo contaba en su Instagram. ¿Qué te parece?

