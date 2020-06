Desde que Adara dijera que iba a dejar temporalmente la televisión para centrarse en su pequeño, no todo el mundo la ha creído: la hemos visto aparecer en ocasiones contadas, y en especial durante las galas de 'Supervivientes 2020' para defender a su madre (y también, ocasionalmente, a Hugo Sierra), pero eso podría estar a punto de cambiar. Con su relación con Gianmarco rota y su madre y su ex de vuelta de Honduras, a Adara ya no la retiene nada en Madrid, y ahora que la capital ha pasado a la fase 2 de la desescalada, ha decidido dejar su casa ¡y volver a Mallorca!

Así lo contaba ella misma en su Instagram, donde este domingo dejaba claro que la mudanza estaba a punto de terminar, y que el martes 9 de junio pondría rumbo a la isla balear, donde nació su pequeño y donde reside Hugo Sierra. Todo parece indicar que la madrileña y el uruguayo han decidido, a pesar de que ya no son pareja, seguir cerca el uno del otro por el bien del niño, pero los rumores se han disparado: ¿están dispuestos Hugo y ella a retomar su relación... o vivirán sencillamente como una pareja separada pero con buen rollo?

Por lo pronto, ella está muy feliz de dejar Madrid: "Después de 80 viajes, se acabó. Vengo de casa de mi madre, estoy en casa de mi abuela y voy a ver 'Supervivientes'", decía el domingo por la noche con una sonrisa y su hijo en brazos. ¿Estará preparada para este cambio y alejarse de nuevo de su madre, que vive en la capital, para volver al lado de Hugo?

