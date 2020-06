Cuando hace unos días os contábamos que Diego Matamoros había pasado por quirófano, no pensábamos que fuera a recuperarse tan pronto pero, contra todo pronóstico, el hijo de Kiko Matamoros ¡está estupendamente! El joven, de 33 años, pasó la pasada semana por una clínica estética para someterse a una intervención con la finalidad de eliminar la grasa rebelde acumulada en la zona abdominal y los flancos, y lejos de estar tumbado en una cama reposando... ¡ya ha vuelto incluso al gimnasio! Diego tiene una gran fuerza de voluntad, pero con una enfermera como Carla Barber, su nueva novia, se recupera uno mucho mejor...

Mediaset

Diego ha aprovechado su último capítulo de MTMad para contar cómo va su recuperación, y lo cierto es que genial a excepción de una cosa: la faja compresora. Tras una intervención de estas características, es esencial llevar una faja para evitar la formación de líquidos, y aún así Diego ha dado detalles bastante "escabrosos" sobre la realidad de esta operación: "He pasado de una talla M a una S, y cada día la voy apretando un poco más para acortar tiempos, pero aun con eso me sigo dando los masajes drenantes y sigue saliendo algo de líquido. Por eso algunos puntos siguen abiertos", ha explicado.

¿Y el resultado? Cabe destacar que aún la zona está hinchada y amoratada, pero al menos ¡ya se le marcan sus adorados abdominales! ¿Qué opinas?

Mediaset

Mediaset

