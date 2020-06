Hugo Sierra se reencuentra con Adara y su hijo tras descubrir que ella ya no está con Gianmarco.

La madrileña está a punto de regresar a Palma de Mallorca donde vivía con el uruguayo y el niño.

La ex pareja pasó un rato a solas pero ¿cómo fue?

Hugo Sierra se marchó a Honduras en plena guerra con Adara Molinero por su separación cuando ella se enamoró de Gianmarco Onestini mientras participaba en 'GH VIP 7'. Pero ni siquiera con un océano de por medio y su affaire con Ivana Icardi, el uruguayo fue capaz de sacar de su mente los problemas que había dejado en España, ni el recuerdo de Martín, el pequeño de un año que tuvo con la madrileña. 'Supervivientes' terminó y la pausa en la vida de Hugo también.

Tras más de tres meses sin verse, Hugo y Adara han vuelto a reencontrarse. ¿Cómo ha sido ese primer cara a cara? ¿Volaron los cuchillos en forma de reproche o la presencia de su hijo dulcificó el momento? Antonio David tiene las respuestas y las daba en 'Sálvame'.

Según cuenta el padre de Rocío Flores, que llegó a la final del reality junto al uruguayo, la ex pareja se reencontraba en el complejo La Cigüeña en el que aún permanecen los últimos concursantes de 'Supervivientes'. “El buen humor de Hugo en el debate viene porque, hace unos días Adara, le llevó al resort donde a su hijo y él disfrutó durante todo el día del niño desde las 12 hasta prácticamente las 8 de la tarde de su hijo”, explicó Antonio David justificando así el cambio de actitud del uruguayo que pasó de marcarse un desplante en toda regla ausentándose en la final de 'Supervivientes' a estar de buen rollo en el último debate.

Así pues, la causa de que Hugo fuera todo sonrisas en el debate del 7 de junio con Jorge Javier Vázquez y de que lo viéramos tan happy piropeando incluso a su ex, Ivana, no era otra que el reencuentro con su hijo pequeño. “Le vino muy bien, estuvo muy divertido y atento con su hijo. Hubo un rato bastante grande donde él se quedó con su hijo dentro de la habitación mientras Adara estuvo con su madre y con su hermano”, contaba Antonio David.

Pero ojo que el reencuentro entre la ex pareja no se quedó solo en un mero trámite para que el superviviente viera a su hijo, sino que hubo más: un momento de intimidad entre Hugo y Adara ¡a solas!. El colaborador de 'Sálvame' relató un momento del cara a cara entre ambos de lo más esclarecedor: “Adara y Hugo estuvieron caminando solos durante un largo rato hablando de sus cosas y me gustó esa buena sintonía”. Recordemos que ya en los últimos días en Honduras, el uruguayo manifestó su intención de hacer las paces con su ex.

Una declaración de intenciones que parece estar convirtiéndose en realidad a juzgar por las palabras de Antonio David. “Creo que se van a llevar muy bien por el bien del niño y no me extrañaría que Adara fijara su residencia en Palma”, añadía. Adara, que ha pasado estos últimos meses en Madrid, ya está organizando la mudanza para volver a Palma de Mallorca donde tenía fijada su residencia con Hugo y con su hijo Martín. Pero según Miguel Frigenti, el aparente nuevo buen rollo entre la ex pareja tiene un escollo que salvar, el recelo de ella. “Adara tiene miedo de cómo van a ir las cosas ahora que tiene que volver a Palma de Mallorca”, contaba.

