Una famosa española que acaba de debutar como escritora con su primera novela es la niña que se esconde tras la foto.

Es madre de una modelo que cumplía años el pasado 5 de junio.

Si hay algo que nos gusta, además de sacar a relucir los horrores de los famosos y pillarlos cuando se copian los looks unos a otros, es descubrir cómo eran de pequeñitos. Verlos en su más tierna infancia cuando aún nadie los conocía y eran unos niños inocentes (bueno quizás alguno ya apunta maneras de diablillo). Reconocemos que eso de jugar al quién es quién con los rostros más conocidos nos pone y estamos seguros de que a ti también. Pues para regocijo de todos, tenemos una famosa que nos lo ha puesto en bandeja compartiendo en su perfil de Instagram una foto de cuando era un adorable bebé. ¿Te animas a descubrir quién es?

Te atreves a adivinar quién es esta morenaza de grandes ojos negros y pelazo que mira fijamente a cámara sentada en una silla de mimbre cual Cersei Lannister sentada en el trono de hierro en 'Juego de Tronos'. La primera pista es que se trata de una famosa española y, a juzgar por el color sepia de la foto, no parece ser una jovenzuela. Pero eso sí, ella es madre de una joven modelo que acaba de cumplir 26 añitos el pasado 5 de junio y es todo un bellezón.

Más fácil no te lo podemos poner... Ésta es su única hija: Rocío Crusset. Y precisamente buscando foto de su hija de niña para celebrar su cumpleaños, es cuando nuestra enigmática (ya muy poco) famosa se topó con esta instantánea de su infancia que no pudo evitar compartir con sus seguidores.

Sí, !es Mariló Montero! ¿Lo habías adivinado? La periodista navarra era todo un bombón de bebé, con su sonrisilla y sus mofletes, que ya presumía de ir divina puesto que en su look infantil con vestido blanco no faltaban complementos como pendientes y una pulsera.

Ahora, cuando está a punto de cumplir 56 años, y se ha aventurado al mundo literario publicando una novela sobre la vida de Ramírez de Maeztu junto a Carmen Gurruchaga, Mariló Montero sigue siendo una belleza. La ex de Carlos Herrera se conserva estupendamente y sus ojazos oscuros siguen teniendo el mismo magnetismo que cuando era una niña.

