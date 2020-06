La colaboradora de 'Sálvame' preparó en su sección, 'Las recetas de Belén', unos champiñones con jamón.

En plena elaboración de su receta, Belén se dejó el micro abierto y todo el mundo pudo oír el 'mensajito' que tenía para Jorge Javier Vázquez.





Un día más, Belén Esteban se ponía el delantal para deleitar a los espectadores de 'Sálvame' con uno de sus platos favoritos. En esta ocasión, la colaboradora se disponía a preparar unos champiñones rellenos de jamón para 'Las recetas de Belén' desde la cocina de su casa de Paracuellos y, mientras preparaba la receta, Jorge Javier Vázquez la iba interrogando sobre los ingredientes y el modo de elaboración. Durante toda su intervención y, como es habitual, el presentador estuvo bromeando con la colaboradora como, por ejemplo, por la elección del tamaño de los champiñones en el supermercado. "¿Qué diámetro crees que debe tener un buen champiñón?", le preguntaba. "Gordo y grueso", le contestaba Belén siguiéndole la broma. "Si, si para comer que te voy a dar que sé por dónde vas", añadía la Esteban. "Pregúntale a tu madre, la Mari, cómo se hacen", le sugería la colaboradora. "Calla que mi madre es alérgica a los champiñones", le confesaba Vázquez.

Jorge no tenía muy clara la dificultad de la receta de los champiñones y 'picaba' a Belén sobre la dificultad del plato. "Yo hago las recetas que digo y me dicen. ¿Qué quieres que haga el jueves? Yo hago lo que sé y lo que me piden mis directores. Estoy harta de las recetas", aseguró la colaboradora.

"Me pongo nerviosita porque quiero que me salga tan bien que luego me sale mal. Los directores me dicen que hagan cosas sencillitas que la gente pueda hacer en su casa. Cocino mejor que tú seguro. Tú solo cenas el tus, tus, el tes, tes", le dijo a Jorge Javier.

Belén, a quien le parece bien que Carmen Borrego vuelva a colaborar en 'Sábado Deluxe', habló maravillas de su pueblo, Paracuellos. "Paracuellos es un pueblo que se vive muy bien, muy tranquilo nadie te molesta, es un pueblo que me ha acogido muy bien y yo quiero a todo el mundo de mi pueblo porque me siento muy querida", dijo y añadió que, por una promesa, el día del Cristo de la Salud, patrón de Paracuellos, participa en la procesión de rodillas.

Tras la desconexión para que Belén finalizara su receta tranquila, Jorge quiso volver a conectar con ella y lo hizo sin que ella se percibiera de que volvía a estar en directo. Gracias a su micro abierto podemos oír lo que opinaba, de verdad, de las 'pullitas' del presentador. "El cachondeito que tiene con las recetitas ¡La madre que le parió!", dijo provocando las risas de Vázquez.

