A Ana María Aldón, casi como a cualquiera que sale con un famoso, la tacharon, en un principio, de interesada y hasta de oportunista, pero lo cierto es que la mujer del diestro José Ortega Cano ha estado a su lado en sus épocas más oscuras. Le devolvió la alegría después de enviudar, y se mudó a Zaragoza para no dejarle solo cuando ingresó en la prisión de Zuera. Sin embargo, él, aunque la quiere a rabiar, parece que no entiende que su mujer insinúe que no encuentra su lugar... después de escucharle (por enésima vez) hablar del amor que todavía siente por Rocío Jurado, y es que hace sólo unos días Ana María se derrumbaba en directo al revelar que cree que no puede competir contra el amor que él aún le profesa a la fallecida cantante. ¿Estamos asistiendo al principio del fin de la relación? ¿Será ella que diga 'hasta aquí'? Repasamos sus encontronazos, declaraciones y 'enganchones'…

Septiembre de 2019: 'Mi casa es la tuya'

La pareja no tuvo unos inicios precisamente idílicos, y la presión mediática les pasó factura, especialmente a ella: "Entré en su casa y estaba llena de fotos de Rocío (…) De buenas a primeras te ves en un 'embolao' en el que se habla de ti y nada bueno, un día cogí el coche con la intención de suicidarme", dijo ella. Él, en cambio, no paró de hablar de la Jurado: "Rocío y yo nos enamoramos desde que nos vimos. No hay otra mujer igual. Me hubiera gustado muchísimo tener hijos con ella, imagina los genes de Rocío y míos".

Junio de 2020: 'Supervivientes'

Ana María se liberó en 'Supervivientes'. Tanto, que hasta se dijo que podría haberle hecho tilín su compañero Antonio Pavón: "Estoy feliz. Aquí en este programa habéis desatado mi locura. Me siento como si tuviera diez años menos, ¡por lo menos!". Ortega aquí sí quiso sacar la cara por su mujer y los rumores que se decían de ella: "Me vais a matar del corazón, que lo tengo pachucho. Tengo taquicardias", dijo.

Diciembre de 2020: se estrena en 'Viva la vida'

A Ana le costó mucho tomar la decisión de comenzar a trabajar como colaboradora en televisión, y a punto estuvo de echarse atrás sólo por su marido: "He tenido que estudiar los pros y los contras de venir aquí a trabajar. El contra de no aceptar este trabajo era por mi marido. Pero es mi independencia, tengo mi propio criterio y derecho a opinar". Ella al final aceptó, pero en contra de la opinión de él, que fue tajante: "No quiero hablar. Mis médicos me recomiendan que lleve una vida tranquila y sin disgustos, cualquier alteración es mala".



Junio de 2021: conflicto con su cuñada

Lo de los conflictos familiares ocurre en todas las casas del mundo, incluida la de famosos tan ilustres como ellos: "Mi marido acaba de operarse del corazón y voy a intentar ser lo más sensata posible... No he tenido ni una sola llamada de Conchi. Mi marido está que trina". Él, sin embargo, no defendió a su mujer y pasó de malos rollos: "Todo está bien. Creo que Conchi, en vez de llamar a Ana María, estaba llamando a mi teléfono. Ha sido una confusión, un mal entendido".

Agosto de 2021: problemas de salud

El último 'feo' ha sido hace sólo unos días, cuando ella mostraba su preocupación por el estado de saludo del torero, pero él le restaba importancia a la preocupación de su mujer: "Apenas he dormido. En la última revisión vieron una válvula que no está bien desde hace tiempo. Serán los médicos los que decidan si operar a José después de verano", decía ella. "Estoy fuerte. Hago mucho ejercicio por las mañanas corriendo en la playa. Me viene muy bien", respondía él. ¿No sonaba hasta 'desagradecido'...?

