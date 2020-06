En QMD! siempre nos gusta dar buenas noticias, pero tristemente este 9 de junio no la tenemos tras conocer el fallecimiento del vocalista del grupo 'Jarabe de Palo', Pau Donés. El artista ha muerto a los 53 años a causa de un cáncer que arrastraba desde agosto de 2015. Una enfermedad contra la que luchó siempre con una sonrisa, y de la que se libró, tras varios 'vaivenes', en 2018, cuando anunció que "estaba limpio", pero una recaída en los últimos tiempos provocó su empeoramiento y éste ha desembocado en un final fatal. Sus familiares han querido anunciarlo a través de las redes sociales con un desgarrador mensaje pero, ante todo, pidiendo respeto en su intimidad.

El cantante nunca quiso mostrar ningún signo de debilidad frente a la enfermedad, y siempre habló con naturalidad de ella: en agosto de 2015 anunció que padecía cáncer de colon, del que conseguía librarse en 2016, pero en 2017 contó que tenía un nuevo tumor. Volvió a luchar hasta que en 2018 reveló ante los medios que estaba "limpio", pero la última recaída, sin embargo, no la ha podido superar.

Pau se convirtió, por su posición, en un referente de la lucha, y en 2017, a pesar de estar en mitad de la batalla, anunció un nuevo disco con libro incluido y una gira, todo bajo el nombre de '50 palos', por su 50 cumpleaños.

Numerosos famosos han querido siempre mostrarle su cariño en público y en privado, y el último fue el actor Dani Rovira, que anunció este pasado mes de marzo que también le había sido detectado un cáncer. Al cómico le tocó mucho la canción 'Eso que tú me das' de 'Jarabe de palo', y así se lo hizo saber hace tan sólo unos días a través de las redes: "Gracias Pau por la emoción. Gracias por la lección. Venimos para cuatro días... pensemos bien cómo vamos a invertirlos", le dijo. Poco sabía, sin embargo, que sólo 2 semanas después Donés perdería la batalla. Descanse en paz.

