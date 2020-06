Ganar 'Supervivientes' es una hazaña sólo al alcance de unos pocos. Los famosos que participan saben que van a pasar unas semanas de verdadero hambre, frío y poca higiene a una playa desierta, y llegar al final es sólo para quienes tienen la mente muy bien amueblada. El último ganador del reality, Jorge Pérez, ha demostrado tener una fuerza física y mental de hierro, y eso le ha valido el cheque de los 200.000 euros... pero a poco más se queda sin él tras enterarnos ¡de que Albert Barranco intentó robárselo tras la final!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Bueno, que no cunda el pánico: Albert no es tan mala persona como para quitárselo, pero desde luego a punto estuvo de saltar por una ventana con el gigantesco cheque con mucha guasa: "Cuando veas esto probablemente ya esté llegando a Barcelona, @jorgeperezdiez. PD: Te he dejado un paquete de galletas y un cartón de leche en mi habitación por las molestias... Los amigos están para lo bueno y para lo malo, no me tengas en cuenta lo del cheque", le dedicó en Instagram. ¡Pero bueno, qué mano más larga...!

Desde luego, ganar el cheque puede suscitar un poquito de envidia, y no de la sana y hasta graciosa, como en el caso de Barranco, sino de la mala. Y sí, nos referimos a Hugo Sierra: el uruguayo tuvo tan mal perder que se negó a estar en la ceremonia de nombramiento del ganador, aunque eso sí, luego lo solucionó... a su manera, pero el feo ya estaba hecho...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.