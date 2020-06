Fani y Christofer adelantan su boda... ¡se casan el 28 de agosto!

La pareja participarán en el nuevo reality de Mediaset, 'La casa fuerte'.

Lydia Lozano se va de boda. Y a diferencia de mucha gente que si puede escaquearse de la invitación a un enlace, lo hace, ella parece encantada. Los colaboradores de 'Sálvame' estaban hablando de la boda de Fani y Christofer, de 'La isla de las tentaciones' y una de las parejas confirmadas para participar en el nuevo reality de Mediaset, 'La casa fuerte'. Aunque muchos no apostaban por su relación, lo cierto es que la pareja está tan enamorada que no sólo van a casarse sino que han adelantado su 'Sí, quiero' para este 28 de agosto. No sabemos cómo les va a dar tiempo de dejar cerrados todos los detalles antes de entrar en el nuevo concurso de la cadena. De momento, ya se han puesto a repartir las invitaciones.

Kiko Hernández preguntó si alguno de sus compañeros estaba invitado al enlace y, tras un momento de silencio, Lydia confirmó que ella sí había recibido la invitación para la boda del verano y tiene claro que va a asistir. "Sí, sí, voy a ir", confirmaba. Su compañero no se lo creía y le pidió ver la invitación.

A pesar de que la periodista pidió que no revelase el lugar del enlace, Kiko hizo de las suyas y leyó la invitación para todos los espectadores: Estefanía Carbajosa y Christofer Guzmán se casan el 28 de agosto en El Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid.

Capturas TV

Anabel Pantoja, Laura Fa, Jesús Manuel, Gema López... se extrañaban de la invitación e insinuaban que podría ser para dar 'caché' a la boda. "¿Me estáis diciendo que me llevan como un florero? Me parece indicente", contestaba Lydia.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"No eres amiga, no eres compañera..." contraatacaban los colaboradores, pero Lydia explicaba que la invitación se debía a que "la defendí mucho en 'La isla de las tentaciones' y cuando estuvo en 'Sálvame', le dio un soponcio y estuve con ella".

Capturas TV

Aunque no conoce a los demás invitados, Lydia ha desvelado que irá sola, sin Charly. "En la invitación ponen solo Lydia Lozano", ha respondido. ¿Y con quién le gustaría compartir mesa? A la colaboradora de 'Sálvame le encantaría que Fani invitase a Rubén, pero no creemos que el tentador sea uno de los invitados.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.