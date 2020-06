mila ximénez visita la clínica de carla barber

Así fue el reencuentro entre Lydia Lozano y Mila Ximénez tras su última bronca.

Después de casi tres meses sin verse, Mila y Terelu Campos por fin pudieron volver a quedar y a brindar juntas por su amistad.

Carla Barber está en boca de todos y no solo por su relación con Diego Matamoros. Parece que la médico especializada en medicina estética y belleza se ha convertido en la favorita de las famosas para hacerse sus 'retoquitos'. Si hace unos días era Adara Molinero la que acudía a su centro de belleza, ahora hemos visto a Mila Ximénez pasando por sus manos.

La colaboradora de 'Sálvame' llegaba, en taxi, a la clínica que Barber tiene en Madrid. Vestía unos vaqueros, camisa blanca y zapatillas negras y se protegía del coronavirus con una mascarilla y del sol, con unas oscuras gafas de sol. Ambas son muy amigas desde que coincidieron en 'Supervivientes 2016' y, al parecer, Mila es una de las pacientes habituales de canaria, que en tiene el título de Miss España 2015.

En mayo de 2019, como 'regalo' por su 67 cumpleaños, la colaboradora de 'Sálvame' se sometió a un lifting facial para alisar y rejuvenecer la piel, una liposucción en el cuello y un relleno de labios.

Gtres

Un día antes de pasar por la clínica de Barber, Mila le dedicaba unas tiernas palabras en su Instagram, recordando los momentos que pasaron juntos en Honduras. "Te quiero, campeona. Y te deseo que seas tan feliz cómo me hiciste a mí, en nuestra aventura", escribía la colaboradora. Y Carla agradecía sus palabras comentando la imagen: "Gracias mi corazón. Te veo mañana".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.