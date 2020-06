Fuera complejos. Con esas dos palabras es como se podría definir el último capítulo de MTMad de Steisy y su novio, Pablo Pisa, y es que el joven ha decidido acabar con uno de los complejos que le lleva atormentando desde que era pequeño: su desarrollado pecho. Pablo ha decidido someterse a una ginecomastia, que no es otra cosa que eliminar el tejido mamario que algunos hombres desarrollan, y no contento con ello, ya que se mete en el quirófano, ha decidido también hacerse una liposucción ¡y salir como nuevo de cara al verano! Eso sí, la reacción de su familia y de su novia no ha sido la esperada...

Aunque Pablo tenía pensado hacerse este arreglo antes del confinamiento, el coronavirus pospuso sus planes, y este 8 de junio ha pasado, por fin, por las manos del cirujano. Sin embargo, al contárselo a sus padres días antes de la operación, no ha recibido el apoyo que le gustaría: "De verdad que estáis aburridos y ya no sabéis qué buscar ya. ¿En qué consiste?", preguntaron. "Pues una ginecomastia. Te sacan la mama, porque me han dicho que lo mío no es grasa, sino que tengo mama como una mujer". Sus padres no han sido precisamente comprensivos: "Eso son complejos absurdos, porque estás perfectamente bien. No sabes qué más hacerte ya. Al final vas a acabar deformado, pero bueno, tú mismo". Sin embargo, como él mismo dice, "los complejos no los elige uno": "Deberías alegrarte de que me quite uno de mis complejos. Tú has estado ahí cuando he salido de fiesta y me he puesto cinta aislante en los pechos para hacerlos más pequeños", le recordó.

Sin llegar a entendimiento, Ahora le tocaba a Steisy, que, sorprendentemente, y a pesar de que ella también se ha hecho de todo, tampoco estaba muy convencida: "Yo siempre he defendido que la gente se haga lo que quiera si no algo no le gusta… ¿Pero qué pasa? Que la cosa cambia cuando es tu novio el que se opera. Tengo un conflicto conmigo misma. ¿Me gusta la idea de que se opere? Pues no. Imaginarme sin él es una idea que me aterra. Espero que dure lo mínimo, y bueno, estoy aquí para cuidarle y apoyarle".

Steisy, además, dejaba claro que la operación es completamente cosa de Pablo, y que a ella no le disgusta para nada su físico: "Yo llevo tiempo diciéndole que a mí sus tetas me gustan, se las achucho y todo, pero él se quiere quitar sus tetas, se quiere quitar su grasa, que a mí me gusta… pues ya está", afirmó antes de decirles adiós con un buen 'sobeteo'. ¿Qué tal le quedará? Deseando estamos de ver el resultado...

