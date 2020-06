¿Sabes quién es esta niña que hoy llena estadios?

Hay que reconocer que, cuando vemos fotos de gente de pequeña, no hay término medio: o están exactamente igual, o ha cambiado muchísimo hasta el punto de no reconocerla, y con esta artista que os traemos hoy, nos ha pasado precisamente esto último: si no nos dice que es ella, jamás lo habríamos adivinado, porque con el paso de los años ha cambiado tanto que cuesta ver siquiera algún rasgo reconocible, aunque eso sí: los helados ¡seguro que se los sigue comiendo con la misma sonrisa! Y vas a alucinar cuando veas quién es...

Sus rizos naturales y su pelo castaño han dado lugar a un pelo rubio dorado, aunque lo ha tenido de mil estilos diferentes, y hasta su primer apellido, Sahatçiu, ha desaparecido a cambio del segundo para tener uno más comercial, y parece que le ha funcionado, porque ahora con su voz y su imagen llena estadios hasta los topes. ¿Aún no sabes? Vas a flipar: ¡es Rita Ora!

Pues sí, la cantante de 'Let you love me' (y otros muchos hits que seguro has cantado o bailado o, como mínimo, tarareado) se ha puesto nostálgica durante la cuarentena en Londres, y además de mucho deporte (según refleja en su Instagram), le ha dado tiempo a ver vídeos antiguos (aunque tampoco tanto, porque no deja de tener 29 años) de aquel julio de 1994, con sólo 4 años: "Quería compartirlo con vosotros. ya me gustaba la cámara incluso cuando era pequeña. Espero que esto os haga sonreír, el hecho de ver a una niña libre viviendo sin preocupaciones, yendo al parque a comer un helado SIN PREOCUPACIONES", escribía, algo que ahora es complicado por la pandemia por coronavirus y las protestas raciales que luchan contra los abusos policiales.

"Esto son memorias que no olvidaremos, los momentos que construimos y que nos hacen convertirnos en los adultos que somos hoy. Recuerdo que cuando mis padres decidieron irse a vivir de Kosovo a Inglaterra fue duro. Recuerdo que tuve que ver y hacer cosas para que esa niñita refugiada pudiera encajar con el resto, pero cuando estaba en el parque era libre", afirma con nostalgia.

"Con racismo. Así es como se trata a los inmigrantes y los refugiados, pero hay cosas que no se pueden justificar por el color de nuestra piel. Somos una sola raza, la raza humana. Simplemente espero haberos hecho sonreír. Dadles a los niños un lugar en el que sentirse libres. Gracias", pide. ¡Bonitas palabras!

