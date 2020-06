Hace apenas unos meses Fani Carvajal y Christofer Guzmán eran unos completos desconocidos. Poco podían imaginar que su vida daría un giro de 180 grados al ser elegidos para participar en 'La isla de las tentaciones', un nuevo programa de Mediaset en el que pondrían a prueba su amor junto a otras parejas. Las parejas tendrían que vivir separadas durante unas semanas junto a solteros que los tentarían para poner a prueba su relación.

El programa fue todo un bombazo y ni la cadena televisiva se esperaba el éxito de audiencia que obtuvo. Parte de los buenos datos de audiencia fue debido a la infidelidad de Fani, que se lío con uno de sus tentadores, el ex futbolista Rubén.

Cris no soportó ver cómo la mujer de su vida le ponía los cuernos delante de toda España y abandonó el programa. Finalmente lo de Fani con Rubén no llegó a buen puerto y duró hasta que la última emisión del programa cuando el tentador dio calabazas a su 'amiga'.

Al volver a España Fani se dio cuenta de la metedura de pata y de lo enamorada que estaba de su Cris. Finalmente y tras varias semanas pidiéndole perdón, volvieron a estar juntos.

Su paso por 'La isla' les reportó muchos disgustos personales, pero una vez superados, han sabido sacarle provecho. Dicen que en el último año podrían haber ganado más de 60.000 euros.

Parte de sus ingresos se deben a la participación de Fani en 'Supervivientes' y que también están rentabilizando sus redes sociales. Además, Cris y Fani ya dieron una exclusiva anunciando que se casaban a la revista Lecturas.

Además la pareja también tiene su propio canal en Mtmad, donde semanalmente nos cuentan cómo va su vida.

Ahora, vuelven a un reality ya que participarán en 'La casa fuerte'. Sin embargo, después de esta nueva andadura televisiva, la pareja se dará el 'Sí, quiero' el 28 de agosto y ya están ultimando todos los detalles para el gran día.

Será en el en El Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, lugar donde Marta López ha organizado muchas bodas con su catering El búho. Teniendo en cuenta que la pareja y la colaboradora de Mediaset comparten cadena, no nos extrañaría que ella les hiciera el catering de la celebración.



Lydia Lozano ha sido el primer nombre famoso invitado que se ha sabido. Y es que defendió mucho a Fani en su paso por 'La isla de las tentaciones'.

Seguro que poco a poco iremos sabiendo muchas más cosas de la boda y aquí estaremos para contártelo.

