A solo un día de que dé comienzo 'La casa fuerte', el nuevo reality de Telecinco está ya más que calentito gracias a la polémica de una de las concursantes, María Jesús Ruiz. La que fuera Miss España 2004 está a punto de comenzar su participación en la nueva apuesta de Mediaset junto a su madre, Juani. Y lo hace justo unos días después de que se hable de un audio en el que una supuesta amante de su novio Curro cuestiona la relación de ambos. Pero María Jesús parece seguir confiando en su chico a pesar de todo. La pareja sigue adelante con su amor por ahora. Curro ha querido despedirse de su novia antes de que ésta partiera rumbo a Madrid para meterse de lleno en 'La casa fuerte'. ¿Cómo ha sido ese último momento juntos?

Por suerte 'Sálvame' ha sido testigo de esa despedida y así la hemos podido presenciar. Curro acompañaba a María Jesús Ruiz a la estación de tren de Córdoba a las 8:30 de la mañana del miércoles 10 de junio. Junto a ellos Juani, la mamá de la artista y futura estrella de la televisión si la suerte le acompaña en 'La casa fuerte'.

María Jesús, protegida con mascarilla, se fundía en un abrazo, muy corto todo hay que decirlo, con Curro antes de coger el tren a Madrid. Una despedida que no parecía no muy apasionada para la situación que atraviesan.

Pero ojo que la cosa no terminaba ahí. A su llegada a la capital, María Jesús daba unas declaraciones sobre su relación con Curro. Y ojo que puede que terminara escuchando el famoso audio de la amante de su novio. El reportero de 'Sálvame' le ofrecía los auriculares para oírlo ¿lo aceptaría?

“Hoy empieza nuestro nuevo reto juntas...... camino de Madrid “Juntas” como siempre”, escribía la modelo y cantante en su Instagram junto a una foto con su madre Juani dentro del tren que las llevaba a Madrid para ir a 'La casa fuerte' que comienza el 11 de junio.

