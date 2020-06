Tiene 73 años y no para de rodar, pero es cierto que su época dorada en el cine ya pasó. Quizás por eso, Sylvester Stallone ha decidido desprenderse de esta maravillosa casa situada en La Quinta, Riverside (California).

La mansión es de estilo toscano y está emplazada en una finca de más de 1.500 metros cuadrados. Tiene cuatro habitaciones, cuatro cuartos de baño y un enorme salón con chimenea que tiene salida al jardín. Además, cuenta con casa de huéspedes, piscina y hasta con un riachuelo artificial. Sylvester compró esta mansión en 2010, una casa que pertenecía a Tom Cruise.

El actor pagó 4 millones, pero en 2014 decidió ponerla a la venta. Dos años después, y tras el éxito que obtuvo con ‘Creed, la leyenda de Rocky’, Sylvester se lo pensó mejor y quitó el anuncio de la inmobiliaria.

Mark Von Holden

Ahora las cosas han cambiado: la pandemia ha paralizado el mundo del cine y la estrella necesita liquidez. Su último proyecto ha sido poner voz al documental ‘40 años de Rocky’, en Amazon desde el 9 de junio.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La película narra cómo se rodó su gran clásico, sin apenas dinero y con muchas dificultades por parte del equipo. También se rumorea que Stallone está preparando la cuarta entrega de ‘Los mercenarios’.

Gtres

Dos plantas: La mansión tiene casi 5.000 metros cuadrados.

Gtres

Es donde el actor pasaba sus vacaciones con sus cinco hijos.

Gtres

Luz natural: La zona del comedor está presidida por una mesa de madera y sillas en tonos beige. Los ventanales dan gran luminosidad a la estancia.

Gtres

Con dosel: La habitación principal tiene una cama XXL con dosel a medida, una chimenea para las noches de invierno, baño completo y una televisión de plasma, ¡en la que no es obligatorio ver sus pelis, tranquis!

Gtres

Decoración rústica: Los muebles son un poco viejunos, pero es un puntazo que el salón tenga acceso directo a la piscina.



Gtres

Esto es vida: La casa cuenta con un precioso jardín con palmeras. La piscina con chorros está rodeada de tumbonas.

Gtres

Después del chapuzón, puedes disfrutar de una bebida en los porches que recorren la casa.

Gtres

Todo muy solemne: La mansión cuenta con otro pequeño comedor, una bodega y una imponente cocina en la que el mármol es el protagonista.



Gtres

La cocina tiene una zona para comer con mesa y sillas.

Gtres

Al jardín: En la imagen, otro de los dormitorios. Éste da al jardín y también cuenta con baño completo y vestidor. Stallone tiene que hacerse mirar su fijación por las chimeneas y las televisiones de plasma…

Gtres

El baño es una auténtica pasada y menos mal, no tiene una tele de plasma con él en la pantalla.

Gtres

El vestidor cuenta con muchos armarios para toda la ropa del actor.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.