Omar Montes se rinde a los pies de Susanna Griso durante su intervención en 'Espejo Público'.

durante su intervención en 'Espejo Público'. El cantante pasaba el testigo de ganador de 'Supervivientes' a Jorge Pérez hace unos días.



Si por algo destaca Omar Montes es por su espontaneidad. Y es que lo de morderse la lengua no va con el ganador de 'Supervivientes 2019' que habitualmente prefiere dar rienda suelta a sus pensamientos y soltarlos sin filtro alguno. Lo bueno es que los pensamientos de Omar, por lo general, suelen ser de lo más divertidos por lo que aplaudimos esa naturalidad que nos lo hace pasarnos pirata. El ex de Chabelita además es todo un conquistador nato.

Pues ahora acaba de hacer gala de esas dos cualidades juntas durante su última intervención en directo en 'Espejo Público'. Omar Montes se deshizo en piropos hacia Susanna Griso que ha resultado ser el amor platónico del de Pan Bendito. El amigo de Kiko Rivera se declaró fan absoluto de la presentadora a quien sorprendió haciéndole una proposición de lo más inesperada.

“Te idolatro. Yo pasaría el confinamiento gustosamente contigo. De hecho, no te lo quería decir por vergüenza, pero si hubiera otro confinamiento quiero hacerlo contigo”, confesaba Omar a la catalana que lo había invitado por videollamada para hablar de su última canción 'Tinder'.

Susanna capeaba el piropo con risas pero Omar no cejaba en el empeño y tiraba de sus orígenes de barrio para intentar convencerla. “Somos muy humildes, pero en mi barrio se te quiere mucho. Tú eres una 'pan bendita' más”, decía desde el bar en el que se encontraba comiendo aceitunas mientras charlaba con la presentadora.

Pero ojo que aún faltaba el plato fuerte. Omar se descolgaba haciéndole una proposición de lo más surrealista a Susanna Griso que no sabía cómo responder. Montes confesaba que tenía un sueño en el que ella era la protagonista, bueno realmente solo ella no. “Para cerrar este año tan bueno con todos los premios que me están dando con la música, me encantaría como broche de oro dar las campanadas contigo. Incluso con Cristina Pedroche, los tres. Eso sería para poner la guinda al pavo”, reconocía Montes.

