Bar Refaeli condenada por falsificar su residencia fiscal para evadir impuestos.

por La modelo estaba siendo investigada en Israel desde 2015 .



Tzipi, madre de la modelo, ha sido también incluida en la sentencia.



Mira que nos lo han dicho miles de veces: ¡Hacienda somos todos! Si no que se lo digan a Bar Refaeli que le han pillado con las manos en la masa. La súper modelo fue investigada en Israel, su país natal, por un delito de evasión de impuestos y ahora se ha dado a conocer por fin su condena. Por si alguien le estaba inquietando demasiado la posibilidad de que la muchacha fuera a la cárcel que se relaje que esto no va a ocurrir. Pero no porque no fuera culpable, que lo es según los tribunales, sino porque su madre le ha echado un cable y de los buenos haciendo un pacto que luego te contamos. Vale, Bar no irá finalmente a prisión pero, aunque se libre de estar entre rejas, no se libra de otro tipo de sentencia.

Bar Refaeli ha sido condenada a nueve meses de trabajos comunitarios y a pagar una multa de 1,3 millones de euros. Con esta pena pagará la modelo el haber falsificado su residencia fiscal para no pagar parte de los impuestos correspondientes en Israel.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gtres

Los hechos juzgados se remontan a los años 2009 y 2010 cuando, según la modelo, su residencia estaba fijada no en su país natal sino en Estados Unidos donde mantenía entonces una relación sentimental con Leonardo Di Caprio. Vamos que Refaeli ha intentado poner como excusa su noviazgo con el actor pero no ha colado.

Bar Refaeli con su madre Tzipi en un acto en Madrid en 2017 Gtres

Ante la amenaza de ir a prisión, Tzipi Levine, la madre de la modelo, que junto al padre estaba acusada también de encubrimiento, se ofreció a pactar para que su hija se librara de la cárcel y pudiera seguir al cuidado de sus niños. Bar Refaeli acababa de ser madre en enero de su tercer hijo junto a su marido Adi Ezra. Pero la pareja tiene además otras dos niñas, Liv de 4 años y Elle de 3.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





La fiscalía terminó por admitir el pacto que acaba con la modelo fuera de la cárcel pero ¡con su madre dentro! Sí, Tzipi ha sido condenada a un año y cuatro meses de prisión después de que Bar Refaeli y ella asumieran su culpabilidad por haber falsificado la residencia fiscal. En total, entre la multa de Bar y la de su madre, tendrán que pagar alrededor de 2,5 millones de shékeles en concepto de impuestos no abonados.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.