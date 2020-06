Adiós a 'Supervivientes': así fueron los reencuentros de los finalistas con los suyos

Si a nosotros se nos ha hecho la cuarentena dura por no poder ver a nuestros amigos y familiares en persona, imaginaos estar a 8.000 km, sin noticias del exterior y sin una sola visita (como sí se ha hecho en anteriores ediciones) por culpa del coronavirus. Es evidente que los finalistas y el ganador, Jorge Pérez, iban a aprovechar el tiempo perdido en cuanto pisaran suelo español, y así ha sido: todos se han reencontrado ya con sus familiares y amigos, y hemos podido vivir esa magia junto a ellos gracias a sus posts en las redes sociales.

Eso sí, no podían separarse los unos de los otros sin despedida por todo lo alto: los concursantes aprovecharon su último día de confinamiento en el resort que les puso la organización (y donde se celebró la final el pasado jueves 4 de junio) para hacer una buena barbacoa, y sólo con ver las fotos ya se nos hace la boca agua...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Instagram

Instagram

Jorge Pérez, deseando ver a su mujer y sus hijos

El Guardia Civil es súper familiar, y estaba como loco por abrazarse a su mujer sin plásticos (no como en la final de 'SV') y, sobre todo, ver a sus pequeños. Su familia numerosa le estaba echando de menos, pero sin duda lo primero que ha hecho ha sido besar a Alicia, su esposa. ¡Qué bonito!

Instagram

Instagram

Rocío Flores, con su padre

Teniendo en cuenta que toda su familia está fuera de Madrid, al primero y único que ha podido ver ha sido a su padre (que fue el que se quedó en la capital para poder trabajar en 'Sálvame' y acudir a las galas a defender a Rocío). Sus hermanos, madrastra y tíos tendrán que esperar por el momento, pero esa sonrisa a padre e hija ya no se les borra...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Elena Rodríguez, visto y no visto

La madre de Adara ha podido ver a su hija en un visto y no visto: tras la gala del jueves, pudo reencontrarse con ella y su nieto, pero Adara ya ha puesto rumbo a su casa de Mallorca con el niño, así que ha sido prácticamente un hola y adiós. Eso sí, al que sí ha podido ver Elena y quedarse con él ha sido a su novio. ¡Deseando estaba también!

Hugo Sierra, de cañas

Poco ha tardado el uruguayo en celebrar su vuelta, y nada más soltar las maletas en Mallorca, quedó con su hermano ¡y se fueron de cañas con unos conocidos! ¿Habrá visto ya a Adara y su hijo...?

Gtres

Ana María Aldón, lo primero, comer

La primera finalista puede estar orgullosa de su paso por el concurso, pero también de su familia, que ha hecho una férrea defensa de ella. Eso sí, lo primero es lo primero, y un buen postre se ha metido para el cuerpo, que hay que recuperar los kilos que ha perdido...

Instagram

Barranco, de cachondeo con amigos

El barcelonés ha podido ya estar con su novia, y tras unos días de relax, ha vuelto a hacer vida "normal" (todo lo normal que permite la pandemia) al volver a ver a sus mejores amigos, con los que se ha ido de cachondeo a tomar algo por la Ciudad Condal. ¡Qué ganas tenía!

Instagram

Instagram

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.