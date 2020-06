En una semana dura en la que hemos tenido que despedir ya a Pau Donés, cantante del grupo Jarabe de palo, por culpa de un cáncer, la terrible enfermedad se ha llevado a otra de nuestras grandes artistas, y es que este 11 de junio ha fallecido la actriz Rosa María Sardá a los 78 años de edad en Barcelona. La co-protagonista de 'Ocho apellidos vascos' o 'Todo sobre mi madre', nos ha dejado víctima de una larga lucha contra el cáncer, según ha confirmado la Academia de Cine en un comunicado a través de sus redes sociales.

Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia.

Tal y como ellos mismos han recordado, Rosa María fue premiada con un Goya hasta en dos ocasiones, ambos como Mejor Actriz de Reparto: uno por '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?' en 1993 y el otro por 'Sin vergüenza' en 2001. Y además recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia por su amplia carrera en el cine español.

Gtres

En su última aparición televisiva, en el programa 'Lo de Évole', Rosa María se mostró tan sonriente y jovial como siempre a pesar de hablar de su enfermedad: "Tengo cáncer, pero no saben dónde lo tengo y se lo inventan", apuntó con su característico humor, pero sí quiso ser tajante en cuanto a su batalla contra la enfermedad: "El cáncer es invencible, no es una lucha. Es una cuestión de que los que se ocupan de tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un "match" de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana", afirmó antes de asegurar con mucha sangre fría que la enfermedad, un cáncer linfático diagnosticado en 2014 en su caso, sí acabaría con ella. Descansa en paz, Rosa María.

