El impresionante cambio físico de Barranco: ¿cuánto ha engordado desde su vuelta de 'Supervivientes'?

Enfrentarse a la realidad tras salir de un reality en el que has pasado 3 meses no debe de ser nada fácil, y mucho menos en el caso de los concursantes de 'Supervivientes 2020', que han regresado a España en medio de una pandemia. Sin embargo, algo que les ha hecho mucho más llevadera la vuelta a la "normalidad" ha sido poder comer. Y comer, además, todo lo que se les ha antojado, porque después de semanas y semanas comiendo pescado, cocos y frutos secos, una buena tarta o una barbacoa ha sido más que bienvenida.

Eso sí, con la vuelta hay que tener mucho cuidado, porque el efecto rebote de la "dieta" puede ser brutal (y Ferre, de esto, sabe mucho): 3 meses sin comer prácticamente de nada puede crear ahora la necesidad de comérselo todo, y si no que se lo digan a Albert Barranco, ya que el barcelonés ha confesado en 'Sálvame' haber engordado la barbaridad de 11 kilos ¡¡en 11 días!! Y lo peor es que no descarta haber cogido alguno más... y la diferencia es notable, no en cuanto a tamaño, pero sí en cuanto a musculatura. Así lucía antes:

Albert Barranco Instagram

Y así luce ahora: ¡menos mal que es guapo a rabiar!

Mediaset

"¿Has tenido ansiedad o simplemente has comido normal y has engordado?", quiso saber una asombrada María Patiño. "Ansiedad no, simplemente he comido todo lo que me he privado de comer en la isla. Pero comer, he comido bastante normal", respondió él, que aún sigue intentando adaptarse a su vuelta, complicada, además, por el Estado de Alarma y el uso de mascarillas, aunque eso sí, con su novia todo 'fetén': "He podido dormir con ella", ha dicho con media sonrisa. ¡Ay, pillín!

