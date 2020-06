Asraf Beno confiesa que se ha puesto 'fino' en la cuarentena.

El marroquí ha vuelto a Cantora con un detalle, pero no sirvió de nada.

Desde que España va avanzando en las fases estipuladas por el decreto del estado de alarma, todos vamos incorporándonos a nuestros puestos de trabajo. En la televisión, los colaboradores que estaban pasando la cuarentena en sus casas van haciendo acto de presencia en los platós y así, hoy Asraf Beno, el novio de Isa P ha vuelto a la mesa de 'Ya es mediodía'.

Asraf ha estado en la tertulia de la sección 'Fresh' del programa que presenta Sonsoles Ónega con una camisa blanca y se ha mostrado muy sonriente. Asraf e Isa han pasado todo el confinamientos juntos y ha contado cómo lo han pasado. El novio de Isa ha confesado que el encierro le ha pasado factura en forma de kilos de más, como nos ha pasado mucho de nosotros (Asraf nos representa).

El 'culpable' de su aumento de peso ha sido el hijo de su chica: "Albertito me malinfluencia mucho y nos pasamos el día comiendo" contaba entre risas. Asraf admitía que se ha pasado comiendo y que los fines de semanas era un no parar de engullir.



Lo que no nos esperábamos es que ha contado que cuando pudieron salir de casa y ver a los seres queridos, Isa y él fueron a Cantora a ver a Isabel Pantoja. Y es que la madre y la hija intentan ser una familia normal desde que hicieron las paces tras una larga temporada distanciadas.

El chico quiso tener un detalle con su 'suegra' con la que por lo que cuentan no tienen mucha química y le llevó una harira, que es una sopa típica de Marruecos y que se toma durante el mes del Ramadán.

Sus compañeros de tertulia le preguntaron sobre qué dijo la tonadillera sobre si le gustó o no su plato y su respuesta nos ha dejado con la boca abierta: "No la probó. Me la comí yo".

Seguro que Isabel ese día no estaba con ganas, pero no probar si quiera un poquito, es algo feo ¿no?

