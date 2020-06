Cuando José Antonio Avilés aceptó el reto de participar en 'Supervivientes' no podí ani imaginar la que se le venía encima. Mientras el colaborador de 'Viva la vida' estaba en Honduras, salieron a la luz un sinfín de mentiras que había dicho para hacerse valer entre los famosos y hacerse un hueco en televisión. De hecho, hasta engañó sobre el título de periodista, carrera que se ha demostrado no ha estudiado y de la que enseñó un título falso.

Entre las muchas mentiras que se han descubierto que Avilés ha dicho, estaba la muerte en varias ocasiones de su abuela. Era una excusa que puso varias veces para evitar hacer frente a ciertos pagos que le reclamaban.

Ahora la vida le ha dado un duro revés y que su abuela paterna, de 92 años, ha fallecido de verdad esta pasada madrugada. Isabel, que así se llamaba la señora, sufrió una fisura de cadera tras una dura caída que tuvo mientras Avilés estaba en Honduras.



Telecinco

Ayer acudía a una revisión en el Hospital de Córdoba y su estado empeoró hasta el punto de tener ser ingresada y donde finalmente ha fallecido de madrugada.

La triste noticia la ha dado Paz Padilla al inicio del 'Sálvame' de hoy jueves. El reportero del programa, José Antonio León, ha estado en las puertas del tanatorio donde la familia está velando a Isabel.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

Durante el directo, el mismo José Antonio salía del tanatorio y aunque ha estado parco en palabras ha dado las gracias por los mensajes de cariño que ha recibido. Además, ha vuelto a mostrarse arrepentido de haber mentido sobre la muerte de su abuela para evitar esos pagos que le reclamaban: "No hay que hacerlo, ya pedí perdón, me arrepiento" decía un cabizbajo Avilés mientras hablaba con José Antonio.

Telecinco

"He tenido que mencionarlo sin tener que mencionarlo y ahora ha ocurrido" añadía muy triste el colaborador de 'Viva la vida'. Avilés no quiso hablar mucho y ha concluido agradeciendo el cariño y que hablará en su programa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.