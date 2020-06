Gloria y Emilio Estefan quieren deshacerse de este casoplón

Llevan cinco años intentando vender esta maravilla a la que el matrimonio Estefan llama ‘la casa de invitados’, una propiedad que compraron para la suegra de Gloria, que vivió allí hasta 2006. Ahora la cantante y su marido han decidido bajar un 30 por ciento el precio de la mansión para ofrecerla por 25 millones de euros. Casi nada…



La propiedad, adquirida en 1993, se encuentra en Star Island, la zona más exclusiva de Miami. La casa principal tiene más de 750 metros cuadrados y cuenta con ocho habitaciones y siete baños dobles. Además, la finca dispone de otra ‘casita’ más modesta con tres habitaciones privadas, salón y cocina. La finca que las rodea es impresionante: más de 5.500 metros cuadrados de jardines tropicales y un muelle privado que da a la preciosa bahía de Biscayne.

Lars Niki

“Esta casa ha sido un lugar muy especial para nuestra familia y amigos, y ofrece un nivel de seguridad, privacidad y elegancia que simplemente no tiene igual”, declaró Emilio Estefan sobre su residencia.

La parcela también dispone de elevador de barcos eléctrico, piscina, jacuzzi, un cenador en el jardín y vigilancia las 24 horas del día.



Jardines tropicales. La finca tiene más de 5.000 metros cuadrados. REALTOR.COM

Gloria y Emilio siguen viviendo en Miami, pero residen en una casa mucho más pequeña desde que sus hijos Emily y Nayib abandonaron el nido.

REALTOR.COM

Las casas, de inspiración colonial, cuentan con preciosos patios interiores.

REALTOR.COM

En Miami hace bueno casi todo el año y esta propiedad te permite darte un chapuzón cuando quieras.

REALTOR.COM

También dispone de un paseo con columnas de inspiración dórica. Un lujo total.

REALTOR.COM

Emilio y Gloria diseñaron este comedor privado con ventanas en guillotina que dan mucha luz natural a la sala.

REALTOR.COM

Para la cocina también escogieron tonos blancos y una decoración sin estridencias. La isleta central es muy funcional.

REALTOR.COM

La casa tiene esta increíble escalera en espiral de diseño minimal en blanco y madera.

REALTOR.COM

En la imagen de arriba, uno de los salones, con sofá y chimenea.

REALTOR.COM

El dormitorio principal cuenta con una cama enorme, armarios empotrados de puertas venecianas y una terraza privada con vistas. ¡Qué fantasía!

REALTOR.COM

La habitación dispone de un gran vestidor y un baño con todas las comodidades.

REALTOR.COM

Ojo al espejo gigante del fondo, ideal para poner morritos mientras tomas un baño de espuma.

REALTOR.COM

La ‘casita’ así llaman los Estefan a esta segunda propiedad dentro de la finca: tiene tres habitaciones con baño, salón y cocina.



Muy solidarios

El matrimonio de músicos ha estado muy activo durante la pandemia del coronavirus y han decidido ayudar. A principios de mayo, la pareja anunció que repartiría 500 comidas diarias a los colectivos que luchan frente al coronavirus: médicos, bomberos y policías. Además, se han unido a ‘Call for Code’, la campaña que ha lanzado la ONU para impulsar soluciones tecnológicas que ayuden a los afectados por la pandemia y el cambio climático.

