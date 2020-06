La primera gala de 'La casa fuerte' ha dado para mucho. Nada más llegar al concurso, la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa aterrizó como una auténtica diva en mitad del campo. Eso sí, nunca nos hubiéramos imaginado que la experta en realities, en Chile, porque en España no, durará más de una hora en la casa. Nada más llegar al jardín, Oriana Marzoli se reencontró con Iván González, con el que parece haber tenido más de un encuentro íntimo. Una información que Rafa Mora, defensor de su novia Macarena en el reality, ha corroborado.

Y es que su encuentro ha estado cargado de tensión sexual no resuelta ¿o sí? “Oye me han contando que os visteis en la fase 1 varias veces”, le dijo Jorge a Oriana. “Nos hemos visto alguna vez y somo amigos. Nos llevamos muy bien”, afirmó Oriana. Una versión que afirmo Iván González, yendo un pasito más allá. “Sí, nos hemos liado varias veces. Unas tres o cuatro”, aseguró el ex superviviente. Entonces fue cuando Jorge le dijo a Oriana que ella estaba muy pillada por Iván, mientras que para González era solo un lío más.

Una versión que afirmó Rafa Mora, amigo íntimo de Iván González: “Todo lo que has dicho Jorge es totalmente cierto. Oriana estaba pillándose por Iván. No obstante, Iván solo quería pasárselo bien”.

