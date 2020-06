El nuevo reality de Telecinco ya ha comenzado, y promete grandes momentazos.

Leticia Sabater y Oriana Marzoli protagonizan el primer enfrentamiento de 'La casa fuerte'.



Aún no han empezado los concursantes a convivir, y ya saltan chispas entre ellos. Las primeras en protagonizar un enfrentamiento en la villa han sido Oriana Marzoli y Leticia Sabater. Nada más que la cantante de la archiconocida 'Salchipapa' ha llegado a la casa, ha saludado a todos los asaltantes excepto a la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Y es que parece que las participantes del nuevo reality veraniego de Telecinco bien, bien no se van a llevar. De hecho, tras conocer el casting tan explosivo que tenía 'La casa fuerte', sabíamos que los rifirrafes iban a ser continuos.

Aunque todo parecía un simple pique, una broma de Sabater a Marzoli hizo que los nervios de la venezolana se dispararan en un momento: "Es una pseudo-pija cuyo apellido es González pero se pone Marzoli". Pero la discusión no quedó ahí. "Ah, no la había visto. Al principio dudada de si sería Oriana, porque lleva diez minutos de reality y no puede ser ella", le soltó Leticia a Marzoli.

"No sé por qué esta señora habla de mí en su vídeo de presentación. Porque no eres señorita, que ya tienes una edad", contestó Oriana. "Eres bastante cutre y medio premeditada", añadió. Y Leticia siguió: "A ver si se te despierta la neurona y te quedas más de una semana... Es una falta de respeto irte de los realities". "He participado en tres en Chile y he ganado uno. Y Marzoli es el apellido de mi madre, González el de mi padre, ¡pedazo de paleta!", concluyó la venezolana.

