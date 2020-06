Ferre y su novia llevan 7 años juntos.

Los concursantes de 'La casa fuerte' han hablado de los problemas que rodean su relación.

El ex participante de 'Super Shore', Ferre, decidió entrar a 'La casa fuerte' con su novia Cristina nada más salir de 'Supervivientes 2020'. Y es que, a pesar de que parecen una pareja idílica en Instagram, los tortolitos también tienen inseguridades y problemas en su relación. De hecho, ha sido en el vídeo de presentación del nuevo reality de Telecinco cuando la pareja no ha dudado en hablar de lo qué les molesta el uno del otro. A pesar de llevar 7 años juntos, ninguna pareja está exenta de crisis ni celos. Veremos si logran superar la prueba de participar juntos en un programa de televisión.

Instagram

Cristina relató qué sintió nada más ver a Ferre: "Ha sido el hombre que me hizo romper los esquemas". No obstante, a pesar de estar muy enamorada de él, parece que no confía del todo en su chico. "No confío 100% en él", aseguró Cristina Gilabert para sorpresa de todos. Además, añadió: "No le perdonaría una infidelidad, ni un beso".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y sus palabras no quedaron exentas de respuesta por parte de su churri. "No soporto que sea tan celosa, que sea tan controladora y desordenada a la vez. 'La Casa Fuerte' me puede perjudicar, porque voy a tener muchas discusiones con ella", sentenció el ex superviviente del comportamiento de su novia. ¿Lograrán superar esta prueba tan dura? No lo sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que en la primera gala del reality ya ha habido miraditas entre Ferre y María Jesús Ruiz...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.