Belén Esteban se enfada con Jorge Javier en 'La última cena'.

Los problemas de Kiko Hernández y Marta López han comenzado, incluso antes de meter las manos en la masa.

'La última cena' está poniendo a prueba el talento de los colaboradores de 'Sálvame' entre fogones, pero también las relaciones entre ellos. A la monumental bronca que protagonizaron Mila Ximénez y Lydia Lozano, que acabó con la última marchándose por primera vez de un plató de televisión, se podía sumar una nueva enemistad entre la plantilla del programa que presenta Jorge Javier Vázquez. Kiko Hernández y Marta López que presumen de ser amigos desde hace casi dos décadas, podrían decir 'Hasta luego Mari Carmen' a tantos años de amistad.

Como cada semana, los colaboradores tenían que someterse a una prueba previa para que Sergi Arola y Begoña Rodrigo escogiesen a la pareja que cocinaría para sus compañeros. Los futuros 'pinches de cocina' han tenido que cocinar una croqueta y, tras probarlas, los chef han dado su veredicto: Marta López sería una de las cocineras pero... ¿a quién darían el otro delantal? El jurado no lo tenía muy claro, pero tras las palabras de la ex de Merlos parece que toda duda se ha disipado.

La ex gran hermana hacía una petición a la dirección. "¿Puedo pedir una cosa? Lo pido, lo ruego... No quiero cocinar con Kiko. Eso pondría acabar con nuestros 18 años de amistad", declaraba la colaboradora. Por lo bajo, se escuchaba a Hernández manifestar el mismo deseo: "Ni yo con ella".

Pero ya sabemos cómo se las gasta la dirección del programa y lo que le gusta hacer oídos sordos a las peticiones de su colaboradores. Es más, si está en sus manos, hará todo lo posible para hacer lo contrario de lo que se le pide. Y así ha sido: Kiko Hernández y Marta López cocinarán juntos.

Visto lo visto, se espera que la cena sea bastante movidita. "Es muy buena amiga, pero es muy seguidita", se quejaba Kiko.

Kiko y Marta, enfrentados antes de comenzar a cocinar

Como sus compañeros, los colaboradores han tenido que ir al mercado para comprar todos los ingredientes de los platos que cocinarán en 'La última cena'. De primero, bisquet de carabineros con una nube de naranja, y de segundo, steak tartar con yema acompañado de cocas de aceite. Y ahí ya han surgido las primeras rencillas entre ellos. Kiko Hernández se considera hipocondríaco. Ya ha confesado que no lo ha pasado nada bien durante el confinamiento y que cuando intentaba ir a la compra, el miedo le impedía bajarse del coche y regresaba a casa sin nada.

Por eso, se ha protegido hasta el extremo, con un equipo completo de EPI (guantes, traje con capucha, mascarilla...). Y parece que a Marta López el 'look' de su amigo no le ha hecho mucha gracia. "¿Tenemos que ir dando el cante con este disfrazado? ¿Cómo no me va a dar vergüenza que vayas vestido de Pocoyó?", protestaba la ex gran hermana.



