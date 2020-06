Desde que Alejandra Rubio se dejara ver disfrutando de la noche madrileña con un nuevo 'amigo', los dos han estado en el punto de mira por si su tonteo va a más y se convierten en pareja.

Rápidamente se ha sabido que el chico con el que se ha fotografiado Alejandra se llama Tassio y es arquitecto, aunque se dedica a gestionar unas bodas de su familia. Por lo visto, el joven no anda nada mal de pasta y los que lo conocen dicen de él que es una persona discreta y con un gran corazón.

Tanto él como Alejandra no han querido hablar de su 'relación', aunque de momento no niegan que se están conociendo y les gusta salir juntos. Con lo que no contaba nadie es que ahora que Tassio ha perdido el anonimato, empezaran a hablar otras 'amigas' que el chico tuvo en el pasado.

A cuadros nos hemos quedado cuando ayer 'Sálvame' emitía una conversación telefónica con Techi en la que ella decía que ha tenido rollo con Tassio.

Sí, esa Techi la que estuvo con Kiko Rivera al que dejó tras hacerse 'famosilla', que terminó casándose con Alberto Isla que a su vez estuvo con Isa P con la que tiene un hijo, para enrollarse con Omar Montes, también ex de Chabelita y protagonizar un edredoning en la casa de GH VIP, donde también tuvo algún roce con Tony Spina.

Además... ¿recordáis que Techi también le dijo a su 'amiga' Chabelita que había tenido algo con Asraf? Y es que Techi tiene mucho amor para dar.



Durante la conversación que tuvo con un reportero de 'Sálvame', Techi dio todos lo detalles de su rollete con el amigo de Alejandra: "Lo conocí una noche que estaba Rafa Mora delante. Me persiguió y se presentó él"

Techi parecía encantada de hablar este tema porque no se dejó ni un detalle por contar: "Nos dimos un par de besos con lengua, no te creas que piquitos".

La ex de Kiko Rivera alabó la forma de besar de Tassio y confesaba que besa muy bien y que guarda un buen recuerdo de aquella noche.

Techi continuó explicando cómo fue la velada aquel día e hizo hincapié en que se gastó un dineral en champán. Por lo menos lo que sí admite es no pasaron de los besos y que esa noche no durmieron juntos y no llegaron a verse más.

¿Qué pensará Alejandra de esta inesperada revelación? Imaginamos que con la misma cara que Paula Echevarría cuando Techi dijo que también había tenido rollo con su querido Miguel Torres.





