Mucho vestidor de la muerte en sus casas pero las celebrities no dejan de copiarse looks unas a otras.

Haz de juez y sentencia tu propio veredicto: ¿a quién le sienta mejor?

Una semana más, volvemos a pillar a las famosas del otro lado del charco copiándose unas a otras descaradamente los looks. Y es que parece que las alfombras rojas ya no son pasarelas donde lucir los diseños más exclusivos e impactar con modelos nunca antes visto, sino que se han convertido en caldo de cultivo para fichar outfits ajenos.

Cierto es que a veces la culpa no es de las celebrities, sino del diseñador por sacar un vestido tan espectacular que todas lo quieren lucir y ninguna puede resistirse a él. El mejor ejemplo es el del vestidazo de Tom Ford que arrasa entre las actrices, cantantes y modelos más famosas. Gigi Hadid y Julianne Moore han caído en sus redes y ambas lo lucen estupendamente. Pero hay algo que marca la diferencia para que la balanza se incline hacia una de las dos: el color del vestido.

Pero ojo que ellas no son las únicas a las que hemos cogido con el mismo modelito. Katy Perry, Rita Ora, Lara Stone y Erin Doherthy pueden ir entonando ya el 'mea culpa' de no ser las más originales sobre la faz de la tierra. Venga, échales un ojo y mójate juzgando a quién le sienta mejor.

Gigi Hadid y Julianne Moore, dar en el blanco

El vestido de Tom Ford, de escote geométrico y con abertura en la falda, es el elegido por muchas celebrities para posar en la alfombra roja de cualquier evento. Julianne Moore, la actriz de 'Siempre Alice' lo llevó primero en unos premios Bafta, mientras que la modelo, ahora embarazada de su primer hijo, prefirió el color blanco unas semanas más tarde. Las dos están guapísimas, pero nos quedamos con Gigi Hadid.

Lara Stone y Rita Ora, estilo metalizado

Increíble pero, por una vez, la cantante británica Rita Ora es la mejor vestida de la alfombra roja. El diseño en largo de lamé y pedrería firmado por Atelier Versace se adapta perfectamente a su silueta, más sinuosa y sensual que la de la modelo Lara Stone. Las sandalias de plataforma en dorado son el complemento perfecto para un outfit de diez. Además, nos encanta que los pendientes sean largos y su peinado, con ondas.

Erin Doherthy y Katy Perry, de rojo pasión

Este vestido con corsé y falda de vuelo con volumen de Dior es perfecto para un evento nocturno. Katy Perry, que lo lució antes de quedarse embarazada, no acertó al añadirle una boina del mismo tono. El resultado es un look muy recargado e incluso vulgar. En cambio, la actriz de la serie ‘The Crown’ (Netflix) Erin Doherthy está perfecta completando sólo con zapatos joya y un recogido clásico.

