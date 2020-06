Mario Casas nació el 12 de junio de 1986. Hoy cumple 34 años y se ha convertido en uno de nuestros actores más queridos.

Y es que superada la etapa de 'cara bonita', el actor de 'La brujas de Zugarramurdi' o 'Mi gran noche' ha sabido consolidar su carrera profesional. Mario ha hecho participado en rodajes de todo tipo de género y ha trabajado con directores tan diferentes como Álex de la Iglesia, Alberto Rodríguez, Paco Cabezas, Antonio Banderas o Fernando González Molina.

Es un hombre muy familiar y de hecho, ha pasado la cuarentena con sus seres más queridos. Durante el encierro del estado de alarma, Mario no ha parado de subir videos muy divertidos con su hermano Óscar que se han convertido en virales. Y es que los dos hermanos tienen una enorme legión de fans.

Ha sido precisamente en su familia en la que Mario se ha apoyado para superar su ruptura con Blanca Suárez, su última novia conocida con la que estuvo casi dos años y con la que rompió a principios de otoño de 2019.

Ahora cumple 34 años y no sabemos si tiene de nuevo el corazón ocupado, pero seguro que ha aprovechado el encierro para repasar alguno de los guiones que seguro tiene entre manos y seguir cultivando su cuerpazo.

Y es que todos estamos deseando volver a ver Mario en la gran pantalla o en la tele con alguna serie como 'Instinto', la última que protagonizó para Movistar.

