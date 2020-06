Una semana más, pillamos a los famosos en sus momentos menos glamourosos. Y es que ser una estrella 24 horas los 7 días de la semana no es tan fácil y, tarde o temprano, se les termina pillando en un renuncio. Aunque eso sí, hay algunos que son recurrentes para qué vamos a negarlos. Pero ¿y lo bien que nos lo pasamos coleccionado los peores horrores de los famosos?

Esta semana, la palma se la llevan una madre y una hija, Kim Kardashian y su pequeña guerrera North West que ya sabemos que llega pisando fuerte. Pero ojo que han tenido serios competidores como Alejo Sauras, Jim Carrey, la cantante Natalia Jiménez y otro duo familiar, Katie Holmes y su hija Suri Cruise.

Kim Kardashian, boicoteada por su North West

Agencias

Dicen que North West le echa en cara a mamá Kim que está más pendiente de las cámaras que de sus hijos. “Deberías preocuparte más por tus hijos”, le soltó hace poco a su querida madre. Y ahora va y la boicotea delante de los paparazzi tapándole la cara para que no le hagan fotos durante un paseo por París. ¡Qué manía tiene la gente de hablar mal del clan Kardashian!

Alejo Sauras lo flipa

Gtres

Que sí, que es verdad, que la cara de Alejo Sauras es de estar muy flipado, pero le tenéis que entender: se le acercan con un premio y ¿esa mujer lleva un micrófono invisible? Como para no fliparlo en colores desde luego, ¿se ha quedado muy vieja esta expresión?

Jim Carrey y su careto

Gtres

¿Qué os creíais, que Jim Carrey iba a consentir que Alejo gesticulara más que él? ¡Antes se hace un esguince facial! Y es que el actor es único a la hora de poner caras de lo más raras, ni Carlos Sobera con su ceja...



Natalia Jiménez ¿pone morritos o rapea?

Gtres

Natalia Jiménez ¿jugando a marcarse un rap? Bueno, recordemos que comenzó en el grupo 'La Quinta Estación' y la hemos visto cantando rancheras... ¡Desde luego se toma en serio eso de ser una artista versátil!

¿Qué le pasa a Katie Holmes?

Después de ‘huir’ de la Cienciología, después de que Tom Cruise no volviera a ver a su hija Suri Cruise, después de que Jamie Foxx mantuviera por años una relación con ella en la sombra para al final dejarla, Katie Holmes podría ser una mujer desequilibrada y ¡mirad cómo está!





