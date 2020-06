¡Cómo nos gustan las buenas noticias! Después de los meses que hemos pasado de crisis, alertas, miedos, confinamientos y ansiedad, ver la luz al final del túnel nos produce mucha alegría, y sobre todo porque, tras el encierro, estamos viendo, pro fin, parejas floreciendo. Ya vimos el caso, por ejemplo, de Yoli Claramonte con su nuevo novio, y ahora la que ha anunciado nueva relación es Lola Ortiz, extronista de MYHYV, con una cara más que conocida por todos: ¡la DJ Vanesa Klein, ex novia de Nagore Robles y de la Miss España Patricia Yurena!

De hecho, ahora que por fin pueden verse y disfrutar de su amor, la propia Lola lo ha anunciado a los cuatro vientos en su cuenta de Instagram: "Lo más bonito que ha llegado a mi vida", escribía junto a una carita sonriente y un corazón morado. ¡Qué bonito!

Lola, en su entorno más privado, nunca tuvo por qué ocultar su bisexualidad, pero no fue hasta 2019 cuando se sintió a gusto compartiéndolo con sus miles de seguidores que había tenido experiencias con otras chicas. Por aquel entonces se autodenominaba 'heterocuriosa', pero al final la verdad ha salido a relucir, y en abril de este mismo año confesaba abiertamente su bisexualidad. Todo ello tras haber estado siempre con chicos (especialmente durante su etapa en 'MYHYV'), aunque los más sonados han sido Rubén, el ex de Samira Jalil, y supuestamente Diego Matamoros.

"Estoy muy enamorada", ha confesado Lola en su canal de MTMad, y añade: "Estoy como una niña de 15 años. Súper pava". Además, ha revelado que llevan "varios meses de relación", desde diciembre de 2019, pero ha querido ser cauta hasta ver que esa relación iba hacia adelante.

Vanesa, por su parte, siempre ha sido muy natural con su sexualidad, y es que la artista y DJ ya tuvo una breve relación de poco menos de un año con la colaboradora y presentadora Nagore Robles, para más tarde salir con la Miss España 2008 Patricia Yurena, una relación que duró de 2014 hasta 2016.

