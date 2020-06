Como cada lunes, ya puedes correr a tu kiosco o punto de venta más cercano para hacerte con el nuevo número de ¡Qué Me Dices!. Una semana más volvemos a darlo todo para traerte las mejores noticias del mundo del corazón con la intención de tenerte al día y, por supuesto, sacarte no una sonrisa, sino varias. Pues atento que este último número de QMD! nos ha quedado de lujo, solo tienes que echarle un ojo a la portada para comprobarlo.

El plato fuerte es Rocío Carrasco. La hija de 'La más grande' ha decidido regresar al mundo de la televisión tras años apartada de este medio y justo cuando su hija, Rocío Flores, está de plena actualidad tras llegar a la final de 'Supervivientes', reality que finalmente ganó Jorge Pérez. La última vez que vimos a la ex de Antonio David trabajando en un plató de televisión fue en Telecinco en 2016 cuando fue contratada para 'Hable con ellas'. En el últimi número de QMD! te contamos todo sobre la vuelta de Rocío Carrasco a televisión donde trabajará como comentarista de corazón.

El otro protagonista de la portada de QMD! es Omar Montes y viene con EXCLUSIVA!. El cantante, al que hace unos días vimos declarando su pasión por Susanna Griso, aparece de lo más acaramelado con una joven morena. ¿Quién será la nueva conquista del ex de Isa P.?

Por si fuera poco, Terelu Campos se une a la fiesta de este número de QMD! La presentadora está de plena actualidad desde que su hija Alejandra Rubio se haya dejado ver en más de una ocasión de lo más cómplice con el joven empresario Tassio de la Vega. ¿Qué opina la hija de María Teresa Campos del nuevo amigo de su hija?

Como remate final, en este número te traemos en EXCLUSIVA las fotos de Lola Índigo y Don Patricio juntos ¿y revueltos? por la calle. La cantante, a la que vimos en la final de 'OT' , se vuelve a dejar ver con el canario.

