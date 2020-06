Omar Montes presume de 'mascota' poco común: ¿Un oso hormiguero?

El ganador de 'SV 2019' se abre en canal: su dura infancia, su amistad con Isabel Pantoja y sus trampas en el reality.

Dice que su fama propicia que muchas chicas se le acerquen, y es bien cierto si tenemos en cuenta estas imágenes… En ellas hemos descubierto a Omar Montes no con una amiga, sino ¡con dos! Y en un espacio de tiempo inferior a las doce horas.

Vamos a entrar en detalles. Primero la estrella del 'trap' quedó con Katerina. Sí, aquella chica a la que conocimos en 'La isla de las tentaciones' y que puso patas arriba la relación de Gonzalo y Susana Molina. Precisamente, la ex gran hermana protagoniza el videoclip del nuevo tema de Omar, 'Tinder', junto a la modelo Noelia López.

Con Katerina, Omar disfrutó de la noche madrileña hasta bien entrada la madrugada. Primero estuvieron tomando algo en una terraza y después se dieron un paseíto por el centro bien agarrados.

Agencia

Iban hasta coordinados en la ropa: de negro y con los bolsos en rojo. ¡Esto sí que es conexión!

Agencia

Si no fuera porque sólo doce horas después, sobre la una del mediodía del día siguiente, Omar ya estaba con otra… ¿amiga?

En esta ocasión, de tiendas, y Omar estaba muy cariñoso. Pasearon de la mano y en más de una ocasión incluso se pararon a abrazarse… Pero lo más llamativo es que con ella, ¡el cantante también iba coordinado! La chica llevaba una camiseta rosa y vaqueros y él optó por una fucsia.

Agencia

¿Se decidirá a concederle a alguna de las dos el título de novia oficial? Hace poco pidió una porque, según él, le va muy bien en lo profesional pero no logra acertar en el amor. ¿Será porque ‘su táctica’ no le funciona?

Agencia

La joven, en un momento del paseo, le dio la bolsa de las compras a Omar, que parecía algo despistado…

Agencia

Él dice que no le va la vida canalla y que nunca se enrolla con fans: "No me gusta andar con fans, porque cuando te enrollas con una ya deja de serlo. No te ve como un ídolo, como un referente. Es mejor ser inalcanzable, ésa es la magia. Soy sencillo en todo lo demás, pero con las chicas voy de inaccesible".

Agencia

¿En serio? Si hasta a Susanna Griso le has tirado los tejos: "Me hubiera encantado pasar el confinamiento contigo", le dijo. "Omar, nos quieren separar pero lo nuestro tiene futuro y tú lo sabes…", le siguió el juego la presentadora. Y es que el cantante, durante la pandemia, ha concedido varias entrevistas para hablar de su acción solidaria: en su barrio madrileño, Pan Bendito, donde sigue viviendo pese a ser uno de los cantantes con más descargas en Spotify -3,5 millones de oyentes al mes– ha repartido bolsas de comida a domicilio a las familias más necesitadas. "Lo hago porque, si yo a día de hoy soy el número uno de la música, se lo debo a Dios. La manera que yo tengo de agradecérselo es dar lo que tengo a los que más lo necesitan. Todo lo que yo gasto siempre me vuelve. Hago una canción, se pega, me sale un bolo…".

Y a pesar de todo esto, a Omar le sigue quedando tiempo para pasear de la mano de alguna de sus amigas. ¿Repetirá con alguna de estas dos? De momento, eso sólo lo sabe él…

Pillada en la final de 'Supervivientes'

Mediaset

Como ganador de la pasada edición de 'Supervivientes', Omar acudió el jueves 4 de junio al plató improvisado del complejo 'La cigüeña'. Allí le entregó el cheque de 200.000 euros a Jorge, que este año logró imponerse a Ana María Aldón y Rocío Flores como mejor superviviente. Siguiendo las medidas de seguridad, Omar y Jorge guardaron las distancias... mientras creyeron que les estaban grabando. Cuando pensaron que la emisión en directo se había cortado, se fundieron en un cálido abrazo que pronto fue de lo más comentado en redes sociales.



