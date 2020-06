Estas imágenes demuestran que la cuarentena no ha hecho mella en su historia de amor. Lola Índigo y Don Patricio aprovecharon la ansiada fase 2 para salir a pasear por el centro de Madrid y quedar con los amigos que ella todavía conserva de su etapa en ‘Operación triunfo’.

Los cantantes llegaron de la mano y el canario estuvo súper pendiente de su chica. No nos extraña que con tanto cariñito su nuevo single se llame ‘Pa’ toda la vida’. “Eso es lo que tiene que durar. La amistad, el amor y la familia. Lo demás es secundario”, explicó el cantante en una entrevista reciente.

La pareja empezó a salir en otoño de 2019 y aunque han tenido sus momentos, a día de hoy siguen muy felices juntos.



Los gestos de cariño entre los dos artistas eran constantes, dejando claro que los suyo va viento en popa.

Arrasan en la música

Mimi fue la primera expulsada de ‘Operación triunfo 2017’, pero después de salir de la Academia, la cantante adoptó el nombre de Lola Índigo.

Con el tiempo se ha convertido en una de las artistas con más éxito dentro de la Música Urbana. De hecho, le va mucho mejor que a otros que llegaron más lejos en el concurso de canto.

Por su parte, Patricio Martín, más conocido como Don Patricio, fue el autor de la canción del verano del año pasado: su ‘Contando lunares’ se escuchó en todos los chiringuitos del país.

La pareja, que se entiende tanto en lo personal como en lo profesional, decidió grabar una canción juntos: ‘Lola Bunny’.

