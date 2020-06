El colaborador de 'Sálvame' vivió una tarde complicada en el plató de Telecinco y explicó el motivo de su estrés.

Rafa confesó que no lleva demasiado bien la ausencia de su chic, Macarena, que se ha estrenado en un reality con 'La Casa Fuerte' donde ya ha vivido su primer encontronazo con Oriana Marzoli.



Rafa Mora vivió una de sus tardes más difíciles en 'Sálvame'. El colaborador ha visto cómo su novia, Macarena, se estrenaba en un reality tras su entrada en 'La Casa Fuerte', y él no está llevando demasiado bien su ausencia. "Lo de mi chica en un reality no lo llevo bien, no estoy acostumbrado", explicó. Además, Rafa, que es valenciano pero vive en Madrid, lleva más de tres meses sin ver a su familia y reconoce que lo ha pasado mal por culpa de la pandemia por coronavirus. "Yo soy muy hipocondriaco. Hoy es la primera vez que he ido al gimnasio, llevo tres meses sin ver a mi familia, sin bajar a Valencia. He ido a comer con algún amigo o a cenar a alguna terracita pero poco más", declaró.

Telecinco

Además, Rafa Mora también desveló que hay otra cosa que le tiene muy estresado. "Estoy preparando la prueba de acceso para mayores de 25 años para la Universidad. Tengo los exámenes el fin de semana y estoy encerrado estudiando mucho", dijo. Carlota quiso saber cómo llevaba el temario y el colaborador le dijo que más o menos pero que estaba nervioso. La presentadora se ofreció a prestarle el amuleto que ella usaba para los exámenes para que le diera suerte. "Muchas gracias Carlota", le agradeció Rafa. Por si todo esto fuera poco, Rafa Mora vivió un nuevo encontronazo con Kiko Jiménez en 'Sálvame'.

Telecinco

