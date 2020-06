Blanca Suárez y Pistacho, su inseparable y fiel amigo perruno.

y Pistacho, su inseparable y fiel amigo perruno. La mascota de la actriz ha estado siempre presente en sus relaciones amorosas más sonadas.

Es el perro más famoso del mundo del corazón y el que mejor conoce las relaciones amorosas de la actriz. ¡Ay, si hablara…! Desde que llegara al corazón de Blanca Suárez, hace ya ocho años, la actriz y Pistacho se han convertido en inseparables. Este adorable teckel ha sido testigo directo de todas y cada una de las relaciones amorosas de la actriz. Desde Miguel Ángel Silvestre a Javier Rey, en la ciudad, en la playa, en las terrazas… Pistacho ha estado siempre presente.

Agencias

Se dijo que la mascota había sido un regalo de Silvestre, su entonces pareja, pero la actriz lo desmintió: “Nadie me regaló a Pistacho... Fue una decisión mía y sólo mía... Unos conocidos habían tenido cachorros de la raza que yo andaba buscando... Fui a conocer al macho que quedaba... Se abrió el ascensor y un perrito enano con las orejas enormes salió corriendo y me trepó casi hasta los hombros... Saltó la chispa y me enamoré”. Y tanto, que los novios van y vienen, pero Pistacho se queda.

Miguel Ángel Silvestre

GTres

Blanca y el prota de 'Velvet' estuvieron juntos desde marzo de 2011, un año antes de que llegara Pistacho, hasta febrero de 2014. El actor Miguel Ángel Silvestre adoraba a la mascota de su novia, incluso era él quien le llevaba de la correa en los paseos de la pareja.

Dani Martín

Agencias

Durante los meses que Blanca estuvo con el músico Dani Martín, de marzo a septiembre de 2014, la mascota se convirtió en la sombra de la pareja. Era fácil ver al cantante con la correa de pistacho al hombro.

Joel Bosqued

Agencias

Pistacho fue el perro más deportista el tiempo que Blanca salió con el actor de ‘Madres. Amor y vida’, desde octubre de 2015 a enero de 2018. Joel Bosqued y la prota de 'Las Chicas del cable' compartían su pasión por los animales y el patinete.

Mario Casas

Agencias

Su relación duró un año y medio, desde marzo de 2018. Pistacho no podía perderse las vacaciones de Mario Casas y Blanca Suárez, el perro disfrutaba en la playa tanto como ellos.

Javier Rey

Agencias

Desde el pasado verano, Blanca comparte el amor de Pistacho junto al actor Javier Rey, su compañero en 'El verano que vivimos'. Los tres pasean por las calles de Madrid y hasta han pasado el confinamiento juntos.

