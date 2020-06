María Teresa Campos ¡se mete a youtuber!

Que levante la mano quien ahora mismo firmaba por llegar a los 78 años (79 el próximo 18 de junio) como María Teresa Campos. La presentadora, que antaño fuera reina de las mañanas, sigue indestructible a su edad, a pesar de haber pasado por un cáncer de mama y un fuerte ictus en mayo de 2017, y es que a ella le da lo mismo la edad, porque eso es un número, y ha aprendido a reciclarse ahora que no tiene proyectos televisivos entre las manos, y con, seguramente, la ayuda de su nieta, Alejandra Rubio, ¡se ha estrenado en YouTube!

¿Quién dijo que internet y las nuevas tecnologías son sólo para los jóvenes? María Teresa se ha puesto las pilas y, si el trabajo no va a ella, ella va al trabajo, así que ha estrenado "Enredadas en la red", un 'talk show' grabado en casa donde despachará con amigas y conocidas sobre temas de interés general, como salud, belleza o actualidad.

Su primer episodio lo ha estrenado con una gran amiga y compañera de televisión, Meli Camacho, donde han hablado de varios temas actuales en un vídeo de algo menos de 12 minutos... ¡y en el que ha dado tiempo hasta para cantar! Desde luego, un canal que no hay que perderse, especialmente quien quiera seguir las andanzas y opiniones de María Teresa. De momento, y tan sólo en un día, ya ha conseguido más de 1000 suscriptores y más de 11.000 visitas en su primer vídeo... ¡nada mal para una novata!

