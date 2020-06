María Jesús se pronuncia sobre su relación en la primera gala de 'La casa fuerte'.

Ferre y Cristina sacan a la luz los problemas de su relación.

Maite Galdeano no piensa aburrirse ni un solo minuto en el reality: ha llegado pisando fuerte con un juguetito sexual... y ya ha pensado con quién usarlo.



'La casa fuerte' ha empezado y aunque no ha conquistado a todo el público, sus concursantes ya están dando mucho de qué hablar... Ya hay chispas de amor, secretos al descubierto y hasta broncas... Leticia Sabater y Yola Berrocal se convirtieron, por decisión inamovible del programa, en la primera pareja de asaltantes y también en las primeras en enzarzarse de lo lindo. Las dos son icónicas y parece que la rivalidad entre ellas es un hecho. Nada más conocer la noticia de que compartirán cama, saltaron chispas. "Tú y yo tenemos una conversación pendiente", le soltaba Leticia a Yola, que no terminaba de entender qué problema tiene con ella.



Pues rápido se los contó... Al parecer, Leticia cree que Yola intenta seguir sus pasos y que hasta siente que le copia, ¡qué fuerte! Y lo que no sabíamos es que, según Sabater, Yola intentó sabotearle un concierto... ¡Muy fuerte!

"Tú me fastidiaste una actuación en directo quitando el pendrive de la música", acusaba Leticia a Yola. "¿Qué directo si era playback?", respondía ella. Un show, desde luego, lo que nos espera con estas dos divas de la canción y la tele. Eso sí, acabaron asegurando que nunca se sabe, que lo mismo salen del concurso siendo lesbianas, "en esta vida nunca se sabe", confesaba Leticia... ¿Os imagináis una relación entre Leticia y Yola? Desde luego sería TOP.

