Durante el confinamiento Omar Montes ha mostrado su lado más solidario convirtiéndose en el héroe de su barrio.

El de Pan Bendito ha celebrado una fiesta por todo lo alto por su nuevo tema al que no han faltado los chicos 'Élite'.

Todo lo que toca Omar Montes lo convierte en oro. Desde su participación en 'GH VIP' y convertirse en ganador de 'Supervivientes 2019', el exnovio de Isa Pantoja no ha dejado de cosechar éxitos. El de Pan Bendito se ha sabido labrar una carrera musical que ya venía de antes de su incursión en el mundo de la televisión. Y es que antes de su relación con la hija de Isabel Pantoja, la música del joven ya sonaba en el vestuario del Real Madrid gracias al capitán Sergio Ramos, muy fan de la música de Omar.

Omar Montes no ha dejado de trabajar durante el confinamiento. Además de su último éxito con Nyno Vargas 'Nena'; el de Pan Bendito estrena este jueves nueva canción 'Tinder'. Una canción que cuenta ya con más de 20.000 reproducciones en Youtube y se posiciona como cuarto en tendencias en la plataforma de vídeos.

Y no es para menos, pues las protagonistas no son otras que Susana Molina y Noelia López. Las 'influencers' no solo despliegan todos sus encantos en este videoclip sino que también se besan. Sí, has leído bien Susana y Noelia López protagonizan un beso lésbico. Las jóvenes 'influencer' que tienen una excelente relación protagonizan una escena subida de tono que ha dejado a todos con la boca abierta.

Para celebrar este último éxito, Omar ha celebrado una fiesta por todo lo alto. A ella no han faltado las protagonistas del videoclip pero también hemos podido ver a dos de los protagonistas de Élite, Itzan Escamilla y Aron Piper con el que Omar Montes y Arce Perro Viejo posan así de sonrientes. "Hola bb somos la elite 5.0 💜", escribe el de Pan Bendito junto a la imagen.

