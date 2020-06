Ezequiel Garay sufrió el coronavirus y tuvo que mantenerse en cuarentena alejado de su familia.

Tamara y Ezequiel pudieron reencontrarse con sus hijos tras pasar los peores momentos solos y protagonizaron un tierno momento.

"2020, te odio con todas mis p*** ganas", con esas duras palabras ha comenzado Tamara Gorro su nueva confesión a sus seguidores. La bloguera ha anunciado que ayer pasó una tarde fantástica rodeada de amigos, de esas veladas que te dan una energía extra y te llenan de felicidad de regreso a casa, sin embargo, antes de terminar, recibió una llamada que lo cambió todo. Según ha contado ella misma, su "yaya" está ingresada en el hospital "y toda esa alegría y felicidad se van a la mierda". A priori no se encuentra hospitalizada por Covid-19 aunque le van a hacer la prueba, pero Tamara tiene todas las esperanzas puestas en que se recupere pronto. "Y de nuevo toca coger impulso, para derribar otro obstáculo. Esta vez, ese ingrediente imprescindible del que tanto hablo se salió del cóctel, la salud", ha confesado.

instagram

"Pero quedan otros muchos que harán que todo vuelva a la coctelera de la felicidad:

Unión, amor, fuerza y ganas. Yayita, la única diferencia es que no podrás tenernos veinticuatro horas a tu lado, pero cuentas con algo mágico, el personal sanitario, ellos harán que todo termine pronto mi amor... Y tú mi viejito lindo, puedes estar muy tranquilo porque más pronto de lo que crees, estaréis de nuevo juntos peleando por qué ver en la tele. Mientras tanto, tienes a dos pedazo de mujeres cuidándote. No lo voy a negar, estoy triste, pero por desgracia es lo que nos ha tocado vivir en este momento, al igual que otras muchas personas... pero vamos hacer eso que tanto nos gusta y funciona, no perdamos la sonrisa. Os amo con toda mi alma, sois mi vida entera y mi único deseo es abrazaros", les escribe Tamara en sus redes.

