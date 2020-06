Labrador es uno de los concursantes de 'La casa fuerte', el nuevo 'reality' de Telecinco.

El ex de Ylenia saltó a la fama en 'Gandía Shore' y desde entonces ha sido protagonista de varios programas de televisión.

Rafa Mora y Labrador eran grandes amigos, sin embargo ahora parece que no se pueden ni ver.

"Todos los chavales de hoy que están destacando, han seguido mis pasos", con esta frase tan chulita y egocéntrica ha explicado, Rafa Mora, cómo era su relación con Labrador, actual participante de 'La casa fuerte'. “Era de mi pueblo, durante años tuve una buena relación... Me lo llevaba a los bolos y yo le dejaba mis coches de alta gama y él flipaba, mi Porche, mi Hummer…”, ha confesado. Tenían una buena relación, es más, Rafa asegura que "es un buen chaval", pero no ha dudado en entonar el 'mea culpa': "Cometí un gran error". Al parecer, Labrador tenía una relación con Ana Mojica y, cierto día, un chico le contó a Rafa que había tenido algo con ella mientras ya estaba con Labrador. Rafa se calló pero, meses después, cuando su amigo le llamó desconsolado por la ruptura, Rafa se lo contó. Y entonces estalló la bomba.

Pero fue un error porque la pareja se reconcilió pocos días después y él pasó a convertirse para ellos en “la peor persona del planeta”. "Se lo conté y no tenía que haberlo hecho", y es que parece que le tacharon de mentiroso... "me dio tanta rabia", asegura el colaborador de 'Sálvame' en su programa.

