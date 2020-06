El presentador se mostró muy enfadado con la última mentira del colaborador de 'Viva la vida'.

José Antonio Avilés afirmó en 'Viva la vida' que fue él quien rechazó la oferta de acudir al 'Deluxe'.

Jorge Javier Vázquez y la cúpula de 'Sábado Deluxe' han destapado la última mentira de José Antonio Avilés. El colaborador aseguró en ‘Viva la vida’ que ‘Sábado Deluxe’ le había invitado para hacerle una entrevista y que él rechazó la oferta. “Nada de esto ha ocurrido y Avilés miente, como siempre”, dijo el presentador de ‘Sábado Deluxe’ al comienzo del programa, antes de sacar a la luz unos audios reveladores. Unos mensajes que Patricia, la directora del programa, tenía en su poder dejaban claro que la versión de los hechos era muy distinta a lo que había dicho el colaborador en ‘Viva la vida’ horas antes en su programa. "Yo el vi llorando y lo creí, pero me ha vuelto a decepcionar", comentaba Jorge Javier al inicio del programa.

En los audios que tiene en su poder el programa quedaba claro que quién se ponía en contacto con ‘Sábado Deluxe’ era José Antonio Avilés y que se le veía muy dispuesto a conceder una entrevista. “Te lo daré todo allí, te haré hasta la cabra”, dijo alardeando de su don para el espectáculo.

En los mensajes quedaba claro que José Antonio Avilés quería hablar en el programa de Jorge Javier Vázquez y en la conversación con la directora de ‘Sábado Deluxe’ quedaba más que claro. “No me importa ir si está bien pagado y las condiciones se ponen. Yo quería llamarte desde el primer día que llegue a España, cuando tenga los papeles hablaré”, aseguró. Fue él el que se puso en contacto con el programa para acudir como invitado. Pero según José Antonio Avilés, el programa se puso en contacto con él y el rechazó la oferta.

En esas conversacioneél no tenía problemas en sentarse y añadió que, por lo que bien que se había portado la directora con él,

