Kiko Hernández y Marta López se encargaron de preparar la cena durante el último programa de Telecinco.

Anabel Pantoja aprovechó para hacer un alegato feminista, aunque no le sentó del todo bien que el programa mostrase las imágenes de su descuido...

La colaboradora de 'Sálvame' se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la red durante la cuarentena.

Anabel Pantoja no tiene demasiados tapujos, eso lo tenemos claro, pero esta vez no le ha sentado nada bien enseñar un pezón ante miles de espectadores. Quizá no tanto por el hecho como por la situación... Os vamos a poner al día. 'La última cena', ¿los cocineros de la noche? Kiko Hernández y Marta López, dos amiguísimos con sus rencillas como todos, ¿los comensales? Lydia Lozano, Gema, María Patiño... muchos colaboradores del programa, incluida Anabel Pantoja. Y precisamente la sobrina de la tonadillera se convirtió de una de las grandes protagonistas de la noche, y sin buscarlo. En un momento dado de la cena, Jorge Javier Vázquez advirtió a las comensales de que tenían unas imágenes de una de ellas con el pezón al aire en un descuido, así que no dudó en preguntar a todas si le molestaría que las emitieran. Todas aseguraron que les daba igual, pero a la hora de la verdad... ¡Nada de eso!

El programa no lo dudó y emitió las imágenes del pezón de Anabel al aire, y no le sentó nada bien. Aunque hizo un alegato feminista sobre los pechos femeninos, "me gustan los pezones de todos los tamaños", se cabreó con la dirección por no guardarle el secreto: "Me parece muy divertido pero esa es parte de mi intimidad".

telecinco

"Me ha jugado una mala pasada y no hay que estar hablando de esto", confesaba, "me ha escrito mi madre". Eso sí, muchos de sus compañeros creen que no fue ningún descuido, si no que fue intencionado y mucho, porque sabía que se le podría escapar y no puso remedio.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.