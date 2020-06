Kiko Hernández parece que no está viviendo una buena época en su vida.

El colaborador de televisión ha recibido una sorpresa muy emocionante de su amiga Marta López.

Este viernes noche ha sido una noche muy especial para Kiko Hernández por varios motivos. El primero porque ponía en jaque su amistad con Marta López al cocinar juntos y el segundo porque era la primera vez, desde el nacimiento de sus hijas, que el colaborador de televisión se separaba de ellas una noche. Su amistad se remonta 20 años atrás cuando, juntos, comenzaron en el mundo de la televisión. Una confianza que les ha hecho tener más de un encontronazo en 'La última cena' pero que no ha resquebrajado su amistad.

Después de la cena, Marta López sorprendió a Kiko Hernández con un vídeo muy especial en el que se recopilaban los mejores momentos que han pasado en estos 18 años de amistad y que conseguido sacar a relucir los sentimientos más tiernos de Kiko H.

"Quiero pasar lo que me queda de vida cerca de ti, te quiero chatín". Con estas dulces palabras terminaba el vídeo que Marta había preparado para su compañero, un vídeo al que él contestaba con mucha emoción: "Gracias por tantos años de amistad. Llevo cuatro años sin venir a trabajar por las noches por mis hijas, pero hoy, gracias a esta cena con vosotros y a este vídeo que me has regalado ha merecido la pena hacerlo".

Pero esta no fue la única revelación que hizo Kiko. El colaborador de televisión confesó que lleva una semana muy mala y que este programa se lo dedica a una persona muy especial. "Sabes que te quiero mucho, no te preocupes porque todo va a salir bien", explicaba Kiko muy emocionado. ¡Esperemos que así sea y te deseamos lo mejor!

